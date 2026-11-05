وفد التعليم العالي يلتقي عدداً من الطلاب والأكاديميين السوريين المقيمين في ألمانيا

برلين-سانا

التقى وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة معاون الوزير عبد الحميد الخالد، وحضور القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، اليوم الخميس، عدداً من الطلاب والأكاديميين السوريين المقيمين في ألمانيا.

وتركز اللقاء حول التحديات التي تواجه الطلاب السوريين في مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، والمقترحات المتعلقة بتطوير منظومة التعليم العالي في سوريا، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من خبرات الخريجين والأكاديميين السوريين في ألمانيا، وتوسيع فرص التعاون والتبادل العلمي والأكاديمي بين البلدين.

وكان معاون وزير التعليم العالي بحث يوم أمس مع مدير إدارة شؤون التعليم العالي في وزارة البحث والتكنولوجيا والفضاء الألمانية بيتر غرايسل، تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وبناء القدرات بين الجامعات السورية والألمانية، بما يسهم في دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا.