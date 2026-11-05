آلاف الطلاب والمعلمين يتظاهرون مجدداً في اليونان

أثينا-سانا
تظاهر الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والجامعات والمعلمين مجدداً في اليونان اليوم الخميس، للمطالبة بتأمين مزيد من الموارد لقطاع التعليم، وذلك بالتزامن مع حراك طلابي وشبابي واسع يجتاح عدة دول أوروبية.
وذكرت وكالة “فرانس برس” أن نحو 4000 شخص شاركوا في مسيرات في كل من أثينا وسالونيكي وهي ثاني أكبر مدن البلاد ومركز جامعي رئيس، حاملين لافتات كتب عليها “من اليونان إلى فرنسا، نناضل من أجل تعليم عام ومجاني”.
واحتشد المتظاهرون أمام جامعة أثينا قبل أن يتوجهوا إلى ساحة سيتناغمان قُبالة مبنى البرلمان حيث يحتج الطلاب والمعلمون على البنية التحتية غير الكافية ونقص الكوادر البشرية وتهالك المباني المدرسية التي باتت في حال سيئة للغاية.
من جهتها قالت فيلانثي جيوني الطالبة في كلية الهندسة لفرانس برس: إن “المشكلات هي نفسها في اليونان وفرنسا”، مشيرة إلى أنه “يتم إنفاق الأموال على تسليح حلف شمال الأطلسي والحروب”.
فيما قال نيكوس ألكسياديس الطالب في جامعة أرسطو في سالونيكي: “نطالب بزيادة التمويل للجامعات، وتحديث البنية التحتية، وتقديم دعم مالي للطلاب الذين يعجزون عن مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما مع الإيجارات الباهظة”، داعياً “اتحاد معلمي المدارس الثانوية إلى التوقف عن العمل لأربع ساعات، لإفساح المجال للمعلمين للمشاركة في هذه الاحتجاجات”.
وقال بيان صادر عن الاتحاد: “نقف إلى جانب تلاميذنا وطلابنا الذين يطالبون بحقهم في تعليم عام ومجاني وفي دراسة وحياة ترقيان إلى مستوى تطلعاتهم”.
ويندد الحراك في اليونان أيضاً بارتفاع تكلفة المعيشة في بلد لا تزال فيه الأجور منخفضة.
ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” خصصت اليونان في عام 2023 ما نسبته 3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي للتعليم، وهي واحدة من أدنى النسب في الاتحاد الأوروبي، وتُعد أقل بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ 4.7%. وفي أيلول الماضي، كان معدل التضخم في اليونان من بين الأعلى في منطقة اليورو، بعدما سجل 5,1 % على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط 3,8 % في المنطقة.