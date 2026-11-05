آلاف الطلاب والمعلمين يتظاهرون مجدداً في اليونان

أثينا-سانا‏

تظاهر الآلاف من طلاب المدارس الثانوية والجامعات والمعلمين مجدداً في اليونان اليوم ‏الخميس، للمطالبة بتأمين مزيد من الموارد لقطاع التعليم، وذلك بالتزامن مع حراك طلابي ‏وشبابي واسع يجتاح عدة دول أوروبية.‏

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن نحو 4000 شخص شاركوا في مسيرات في كل من أثينا ‏وسالونيكي وهي ثاني أكبر مدن البلاد ومركز جامعي رئيس، حاملين لافتات كتب عليها “من ‏اليونان إلى فرنسا، نناضل من أجل تعليم عام ومجاني”.‏

واحتشد المتظاهرون أمام جامعة أثينا قبل أن يتوجهوا إلى ساحة سيتناغمان قُبالة مبنى البرلمان ‏حيث يحتج الطلاب والمعلمون على البنية التحتية غير الكافية ونقص الكوادر البشرية وتهالك ‏المباني المدرسية التي باتت في حال سيئة للغاية.‏

من جهتها قالت فيلانثي جيوني الطالبة في كلية الهندسة لفرانس برس: إن “المشكلات هي ‏نفسها في اليونان وفرنسا”، مشيرة إلى أنه “يتم إنفاق الأموال على تسليح حلف شمال الأطلسي ‏والحروب”.‏

فيما قال نيكوس ألكسياديس الطالب في جامعة أرسطو في سالونيكي: “نطالب بزيادة التمويل ‏للجامعات، وتحديث البنية التحتية، وتقديم دعم مالي للطلاب الذين يعجزون عن مواجهة ارتفاع ‏تكاليف المعيشة، ولا سيما مع الإيجارات الباهظة”، داعياً “اتحاد معلمي المدارس الثانوية إلى ‏التوقف عن العمل لأربع ساعات، لإفساح المجال للمعلمين للمشاركة في هذه الاحتجاجات”.‏

وقال بيان صادر عن الاتحاد: “نقف إلى جانب تلاميذنا وطلابنا الذين يطالبون بحقهم في تعليم ‏عام ومجاني وفي دراسة وحياة ترقيان إلى مستوى تطلعاتهم”.‏

ويندد الحراك في اليونان أيضاً بارتفاع تكلفة المعيشة في بلد لا تزال فيه الأجور منخفضة.‏

ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” خصصت اليونان في عام 2023 ما نسبته ‌‏3.3% من ناتجها المحلي الإجمالي للتعليم، وهي واحدة من أدنى النسب في الاتحاد الأوروبي، ‏وتُعد أقل بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ 4.7%.‏ وفي أيلول الماضي، كان معدل التضخم في اليونان من بين الأعلى في منطقة اليورو، بعدما ‏سجل 5,1 % على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط 3,8 % في المنطقة.‏