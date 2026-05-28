بحث علمي يكشف تأثيراً واعداً لمستخلص الخرشوف في خفض دهون الكبد وتحسين وظائفه

برلين-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجريت في ألمانيا ضمن إطار بحثي سريري أن مستخلص أوراق الخرشوف قد يسهم في تقليل تراكم الدهون في الكبد وتحسين بعض المؤشرات الأيضية لدى المرضى المصابين بالكبد الدهني، في خطوة تعزز الاهتمام بالخيارات الطبيعية المساندة لعلاج أمراض الكبد.

ووفقاً لما نُشر في مجلة «Journal of Clinical Lipidology» العلمية المحكمة، فقد أجري العمل البحثي في المستشفى الجامعي بألمانيا التابع لجامعة سارلاند، وشمل 40 مريضاً من المرشحين لجراحة السمنة، جرى تقسيمهم إلى مجموعتين، تلقت الأولى مستخلص أوراق الخرشوف، فيما حصلت الثانية على دواء وهمي، واستمرت المتابعة لمدة ستة أسابيع بهدف مقارنة النتائج بين المجموعتين.

وبيّنت النتائج أن تناول مستخلص الخرشوف أدى إلى انخفاض واضح في دهون الكبد وحجمه مقارنة بالمجموعة الضابطة، إضافة إلى تحسن في بعض مؤشرات الدهون في الدم لدى عدد من المشاركين،

ولا سيما الكوليسترول الضار، إلى جانب تحسن في تركيب الجسم وانخفاض نسبة الدهون.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التحسينات ظهرت خلال الأسابيع الأولى من التدخل، ما يعكس تأثيراً سريعاً نسبياً للمستخلص النباتي على بعض المؤشرات المرتبطة بصحة الكبد والتمثيل الغذائي.

كما لفتت الدراسة إلى تسجيل ارتفاع طفيف في بعض إنزيمات الكبد لدى بعض المشاركين، ما يستدعي مزيداً من البحث لتقييم السلامة طويلة الأمد وتحديد الجرعات المناسبة.

وتشير النتائج إلى أن مستخلص الخرشوف قد يمثل خياراً داعماً محتملاً في إدارة الكبد الدهني، إلا أن الباحثين شددوا على ضرورة إجراء دراسات أوسع قبل اعتماده بشكل علاجي.