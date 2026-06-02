العثور على مجموعة أثرية تضم أثاثاً جنائزياً شرق القاهرة

القاهرة-سانا‏

تمكنت بعثة أثرية مصرية تابعة للمجلس الأعلى للآثار من كشف أول ‏مجموعة شبه متكاملة من الأثاث الجنائزي داخل مقبرة بانحسي، وذلك خلال ‏أعمال التنقيب الجارية في مقبرة هليوبوليس التاريخية الواقعة شرق القاهرة.‏

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان صحفي أمس الإثنين، أن ‏الاكتشاف يمثل خبيئة أثرية نادرة تضم مجموعة مميزة من القطع الجنائزية، ‏من بينها أقراط معدنية يُعتقد أنها مصنوعة من الذهب، إلى جانب تمائم ‏وجعارين تحمل دلالات دينية ورمزية تعكس معتقدات المصريين القدماء.‏

وضمت الخبيئة مرآة مصنوعة من النحاس، وثلاث مكاحل أثرية، اثنتان منها ‏من مرمر الألباستر، بينما صُنعت الثالثة من حجر الأوبسيديان الأسود ‏النادر، كما عُثر على إناء من الفيانس الأزرق الفاتح.‏

وشملت المكتشفات أيضاً مجموعة من التمائم المصنوعة من الفيانس بأشكال ‏متنوعة، وأحجاراً كريمة من العقيق الأحمر والأخضر واللازورد، بعضها ‏مزود بإطارات معدنية صفراء، إضافة إلى 5 أزواج من الأقراط المعدنية ‏بأحجام مختلفة.‏

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن نطاق مقبرة هليوبوليس، التي تُعد من أهم ‏المواقع الأثرية التي توثق تطور الممارسات الجنائزية والعقائدية عبر فترات ‏تاريخية متعاقبة.‏

