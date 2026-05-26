الضوء بديل الإلكترونات.. ابتكار أمريكي يحل معضلة استهلاك الطاقة في الحواسيب

نيويورك-سانا

ابتكر باحثون أمريكيون تقنية جديدة تعتمد على الضوء بدلاً من الإلكترونات، في خطوة تمهد الطريق لحواسيب أسرع وأقل استهلاكاً للطاقة، فيما يعرف بـ”عصر ما بعد السيليكون”.

ونقل الموقع الأمريكي “نانو ورك” المتخصص بتقانة النانو اليوم الثلاثاء عن باحثين من جامعة بنسلفانيا الأمريكية قولهم: إنهم نجحوا في تصنيع جسيمات هجينة أطلقوا عليها اسم “إكسيتون بولاريتون”، تمكن الضوء من التفاعل بقوة داخل الحاسوب مع الحفاظ على سرعته الفائقة، في ابتكار يُعد حلاً جذرياً لمشكلة استهلاك الطاقة والحرارة المرتفعة في الحواسيب التقليدية.

وأوضح الباحثون أن هذه الجسيمات مصنوعة من دمج جسيمات الضوء “الفوتونات” مع الإلكترونات داخل مواد شبه موصلة فائقة الرقة، وبهذا الابتكار، نجح الباحثون في تحقيق ما يعرف بـ “التبديل الضوئي الكامل”، أي استخدام الضوء وحده تقريباً للتحكم في الإشارات الحسابية، باستهلاك طاقة ضئيل جداً مقارنة بالحواسيب الحالية.

يذكر أن الحواسيب التقليدية تعتمد على الإلكترونات، ما يسبب استهلاكاً هائلاً للطاقة وحرارة مرتفعة مع تطور الذكاء الاصطناعي، وكان استخدام الضوء صعباً لأن الفوتونات لا تتفاعل بسهولة.

