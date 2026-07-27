برنامج لتعويض الفاقد الدراسي يستهدف 5760 طالباً وطالبة في الرقة والطبقة

الرقة-سانا



انطلقت في محافظة الرقة اليوم الأحد أعمال برنامج الدعم التعليمي والدروس التعويضية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع جمعية ذهب الخيرية، ومديرية التربية، بهدف تهيئة الطلبة للامتحانات العامة للعام الدراسي المقبل.



ويستهدف البرنامج في مرحلته الأولى التي تستمر حتى نهاية شهر تشرين الثاني المقبل، 2880 طالباً وطالبة، على أن تعقبها مرحلة ثانية تمتد حتى شهر أيار، وتستهدف العدد نفسه، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 5760 طالباً وطالبة.



وأوضح رئيس شعبة التدريب التربوي في دائرة التأهيل والتدريب بمديرية التربية محمد السلمو، في تصريح لمراسل سانا، أن البرنامج جاء استجابةً للظروف التي مرت بها المحافظة خلال السنوات الماضية، بهدف معالجة الفاقد التعليمي، وإتاحة فرص التعليم لجميع الطلبة وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وتأهيلهم للتقدم إلى امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.



وأشار السلمو إلى أن البرنامج يُنفذ في 12 مدرسة موزعة بين مدينتي الرقة والطبقة، بواقع ثماني مدارس في مدينة الرقة، أربع للذكور وأربع للإناث، وأربع مدارس في مدينة الطبقة، اثنتان للذكور واثنتان للإناث، لافتاً إلى أنه جرى اختيار المدارس بما يراعي التوزع الجغرافي للمحافظة، إلى جانب اختيار معلمين من ذوي الكفاءة والخبرة، وإخضاعهم لدورات تدريبية في استراتيجيات التعلم النشط، وآليات التقييم والتقويم.



من جانبه، بيّن مدير المشروع في جمعية ذهب الخيرية، علي العراب، أن البرنامج يضم في كل مدرسة شعبتين للصف التاسع، وشعبتين للثانوية العامة الفرع العلمي، وشعبتين للفرع الأدبي، موضحاً أن إطلاقه جاء استجابةً للحاجة إلى تعويض الفاقد التعليمي الناتج عن انقطاع أعداد كبيرة من الطلاب عن الدراسة، إضافة إلى توفير دروس مجانية في ظل ارتفاع تكاليف الدروس الخاصة، بما يسهم في رفع المستوى العلمي لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.



وأعرب عدد من الطلاب المستفيدين عن ارتياحهم لانطلاق البرنامج، مؤكدين أنه يوفر فرصة الحصول على دروس مجانية بالقرب من أماكن سكنهم، ويساعد على تعويض ما فاتهم من تحصيل علمي، والاستعداد بصورة أفضل للامتحانات النهائية.



ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن جهود وزارة التربية والتعليم لإعادة تأهيل القطاع التعليمي في محافظة الرقة، ومعالجة آثار الفاقد التعليمي الذي خلفته سنوات الانقطاع، من خلال تنفيذ برامج دعم وتعويض مجانية تسهم في تعزيز التحصيل العلمي، ورفع جاهزية الطلبة للتقدم إلى الامتحانات العامة.