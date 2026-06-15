علماء يرصدون رياحاً ساخنة تنبعث من الثقب الأسود في مركز درب التبانة

photo 2026 06 15 12 52 44 علماء يرصدون رياحاً ساخنة تنبعث من الثقب الأسود في مركز درب التبانة

واشنطن-سانا

كشفت دراسة فلكية حديثة عن رصد تدفقات من الرياح الكونية الساخنة تنبعث من الثقب الأسود فائق الكتلة المعروف باسم “الرامي أ* ” في مركز مجرة درب التبانة، في ظاهرة تسهم في إعادة صياغة فهم العلماء لتفاعل الثقوب السوداء مع بيئتها المجرية المحيطة.

ووفقاً للدراسة المنشورة في مجلة Astrophysical Journal Letters بتاريخ الـ 4 من حزيران 2026، والتي أجراها باحثون من جامعة نورث وسترن الأمريكية، فإن التحليلات المعتمدة على بيانات مرصد ALMA وتلسكوب Chandra أظهرت وجود بنية غازية على شكل تجويف مخروطي ساطع الحواف، ما يشير إلى تدفقات رياح كونية شديدة السخونة تنطلق من محيط الثقب الأسود وتعمل على دفع الغاز البارد في المنطقة المحيطة.

وبيّن الباحثون أن هذه الظاهرة تندرج ضمن ما يُعرف بآليات “التغذية الراجعة” في المجرات، حيث تؤثر الطاقة المنبعثة من الثقب الأسود في توزيع الغاز، وبالتالي في عمليات تشكل النجوم وتطور البنية المجرية على المدى الطويل.

وأوضح الفريق العلمي أن منطقة “الرامي أ*” تُعد من أكثر البيئات الفلكية تعقيداً وصعوبة في الرصد، نتيجة كثافة الغبار والغاز، إلا أن تقنيات الرصد الحديثة وفرت بيانات أكثر دقة مكّنت من كشف طبيعة النشاط الديناميكي في قلب المجرة.

ويُعد “الرامي أ *” الثقب الأسود المركزي في مجرة درب التبانة، وقد حظي باهتمام علمي واسع عقب نشر أول صورة مباشرة له عام 2022 ضمن مشروع تلسكوب أفق الحدث، في إنجاز يُعد من أبرز التطورات في علم الفلك الحديث.

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