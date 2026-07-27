انخفاض أسعار النفط 5 بالمئة بعد تعليق الهجمات الأمريكية على إيران

لندن-سانا



انخفضت أسعار النفط في الأسواق العالمية اليوم الإثنين بنسبة تجاوزت 5 بالمئة، بعد أن وجه ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجيش الأمريكي بعدم ‏تنفيذ أي هجمات جديدة على إيران وسط تزايد الآمال بفتح مسار للحلول الدبلوماسية.



وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام “برنت” شهدت هبوطاً بواقع 5.58 دولارات، ما يعادل نسبة 5.77 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 91.20 دولاراً.



وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 4.91 دولارات، أي بنسبة بلغت 5.50 بالمئة، ليستقر سعر البرميل عند مستوى 84.40 دولار.



ويأتي هذا التراجع الحاد في أسعار النفط بعد موجة ارتفاعات قياسية سجلتها أسواق الطاقة العالمية على مدى الأسبوعين الماضيين جراء التصعيد الميداني في المنطقة، قبل أن تدفع المؤشرات الأخيرة المستثمرين والمضاربين، نحو التهدئة، ما انعكس سريعاً على حركة العرض والطلب في البورصات العالمية.