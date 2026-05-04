إكس إيه آي تعتزم دمج مساعد “غروك” الصوتي مع نظام “كار بلاي” في السيارات

واشنطن-سانا

أعلنت شركة xAI الأمريكية المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي عزمها إضافة وضع المحادثة الصوتية الخاص بروبوت الدردشة “Grok” إلى نظام Apple CarPlay، بما يتيح للمستخدمين تجربة تفاعلية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل السيارات.

وذكر موقع 9to5Mac التقني أول أمس، أن أحدث إصدار من تطبيق Grok المخصص لهواتف Apple يتضمن نسخة تجريبية مهيأة للعمل مع CarPlay، إلا أنها لم تُفعّل حتى الآن، حيث تظهر داخل التطبيق رسالة تفيد بأن “وضع Grok الصوتي سيصل قريباً إلى CarPlay”.

وأشار إلى أن Grok كان متاحاً سابقاً ضمن أنظمة سيارات Tesla، في حين لم تكشف أبل حتى الآن عن خطط إضافية تتعلق بتوسيع قدرات مساعدها الصوتي Siri أو دمجه بشكل أوسع مع تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المركبات.

ويأتي هذا التوجه في إطار التوسع المتزايد في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن أنظمة السيارات، إذ من المتوقع أن ينضم Grok إلى تطبيقات ومساعدات ذكية أخرى متاحة عبر CarPlay، ما يوفر للسائقين مزيداً من الخيارات التفاعلية أثناء القيادة.