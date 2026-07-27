الصحة اللبنانية: مقتل 4332 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية

f55b0e99 22a6 41ca ad1a 5f2dba5b7965 الصحة اللبنانية: مقتل 4332 شخصاً جراء الغارات الإسرائيلية

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد ارتفاع عدد ضحايا الغارات ‏الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 4332 قتيلاً.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان: إن عدد ‏الجرحى ارتفع أيضاً إلى 12236 شخصاً.‏

وأكد الجيش اللبناني في وقت سابق اليوم، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها للتفاهمات القائمة والقانون الدولي، عبر عمليات تدمير وتجريف وقصف استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان، ما يعوق استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم.

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