افتتاح مكتب بريد الرحيبة بعد إعادة تأهيله لتوسيع الخدمات البريدية والمالية

IL8B6076 افتتاح مكتب بريد الرحيبة بعد إعادة تأهيله لتوسيع الخدمات البريدية والمالية

ريف دمشق-سانا

افتُتح اليوم الأحد مكتب بريد الرحيبة في مجمع الجلاء بالمدينة، بعد إعادة تأهيله بالكامل بهدف تعزيز الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين، وذلك بمبادرة من رابطة مغتربي الرحيبة بالتعاون مع مجلس المدينة ومديرية بريد ريف دمشق.

IMG 8129 افتتاح مكتب بريد الرحيبة بعد إعادة تأهيله لتوسيع الخدمات البريدية والمالية

وأوضح مدير بريد ريف دمشق المهندس محمد العلي في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة تأهيل المكتب، شملت تأهيل المبنى وتجهيزه بالمعدات التقنية الحديثة، إضافة إلى تزويده بمنظومة طاقة شمسية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتحسين جودة الأداء.

وبيّن العلي أن المكتب يقدم باقة متنوعة من الخدمات، تشمل صرف رواتب المتقاعدين، وخدمة “شام كاش” للسحب والإيداع، والحوالات المالية الفورية إلى مختلف المحافظات، وخدمة “غير موظف”، واستخراج بيان القيد العقاري، والبريد الرسمي، والبريد العاجل، وبريد الطرود، إلى جانب تسديد أقساط طلاب الجامعات الافتراضية والتعليم المفتوح في جامعات دمشق وحماة وطرطوس، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على إضافة خدمات جديدة تباعاً، بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد العلي أن إعادة تأهيل المكتب تندرج ضمن خطة المؤسسة العامة للبريد لتوسيع نطاق الخدمات وتطويرها، لافتاً إلى أن هذا المشروع يجسد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي ورابطة المغتربين في تنفيذ مبادرات خدمية تسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف الأعباء عن الأهالي.

IL8B6067 افتتاح مكتب بريد الرحيبة بعد إعادة تأهيله لتوسيع الخدمات البريدية والمالية
IL8B6072 افتتاح مكتب بريد الرحيبة بعد إعادة تأهيله لتوسيع الخدمات البريدية والمالية
IMG 8112 افتتاح مكتب بريد الرحيبة بعد إعادة تأهيله لتوسيع الخدمات البريدية والمالية
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