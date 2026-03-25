دراسة: الصباح الباكر أفضل توقيت لممارسة الرياضة وتعزيز صحة القلب

واشنطن-سانا

توصلت دراسة حديثة إلى أن توقيت ممارسة النشاط البدني يلعب دوراً مهماً لا يقل عن مدة التمارين أو شدتها في تعزيز صحة القلب، مشيرةً إلى أن ممارسة الرياضة في الصباح الباكر توفر فوائد صحية ملحوظة وتحدّ من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأيض.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة “Medical News Today”، أجرى الدراسة الدكتور براشانت راو من كلية الطب في جامعة هارفارد، مستنداً إلى تحليل بيانات أكثر من 14 ألفاً و500 مشارك، باستخدام أجهزة “فيتبيت” القابلة للارتداء لتتبع النشاط البدني والمؤشرات الصحية.

وأظهرت النتائج أن ممارسة التمارين عند الساعة السابعة صباحاً تمثل ما يمكن وصفه بـ”الفترة الذهبية”، حيث ارتبط هذا التوقيت بانخفاض ملحوظ في مخاطر عدد من الأمراض.

وبيّنت الدراسة انخفاض خطر السمنة بنسبة 35 بالمئة، وأمراض الشرايين التاجية بنسبة 31 بالمئة، وداء السكري من النوع الثاني بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى تراجع احتمالات ارتفاع ضغط الدم بنسبة 18 بالمئة، وذلك بشكل مستقل عن إجمالي مدة التمارين.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الفوائد تعود إلى تأثير الساعة البيولوجية للجسم وحالة الصيام الجزئي في ساعات الصباح، والتي تسهم في تعزيز حرق الدهون.

وفي ضوء هذه النتائج، قد يشكل اختيار التوقيت المناسب لممارسة النشاط البدني عاملاً إضافياً لتعزيز الفوائد الصحية، ما يدعم تبني نمط حياة أكثر توازناً ويسهم في الوقاية من الأمراض على المدى الطويل.