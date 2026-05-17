من الموناليزا إلى الطب الحديث.. الفنون تعيد تشكيل نظرة العلماء إلى السمنة

واشنطن-سانا

اقترح باحثون أن تحليل الأعمال الفنية الشهيرة، مثل لوحة “الموناليزا”، قد يساعد في تقديم فهم أعمق لتطور نظرة المجتمعات إلى السمنة عبر التاريخ، بما يسهم في تطوير مقاربات طبية أكثر موضوعية وإنسانية في التعامل مع المرضى، من خلال دراسة أساليب تصوير الأجسام البشرية في الفنون عبر العصور.

وبحسب ما أوردته صحيفة “إندبندنت” البريطانية في تقرير نُشر أول أمس، فقد طُرحت هذه الرؤية خلال مؤتمر أوروبي حول السمنة في إسطنبول عقد في الرابع عشر من أيار الجاري، حيث استعرض الدكتور مايكل يافي، اختصاصي الغدد الصماء للأطفال في مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن، تطور تصوير السمنة تاريخياً وعلاقته بمفاهيم الثراء والمكانة الاجتماعية والجمال، بما يعكس اختلافاً واضحاً عن التصورات السائدة في العصر الحديث.

وأوضح يافي أن العديد من الأعمال الفنية القديمة، بما في ذلك تماثيل من عصور ما قبل التاريخ ولوحات من عصر النهضة، جسدت الأجسام الممتلئة بوصفها رمزاً للقوة والازدهار، مشيراً إلى أن هذا التحول في المعايير الجمالية يعكس تغيراً واسعاً في نظرة المجتمعات إلى الجسد عبر الزمن.

وأضاف: إن فهم هذا التحول التاريخي قد يساعد الأطباء على تقليل الأحكام المسبقة تجاه السمنة، وتعزيز نهج علاجي أكثر شمولية وإنسانية في التعامل مع المرضى، بعيداً عن الصور النمطية التقليدية.

كما لفت إلى أن التطورات الحديثة في علاجات إنقاص الوزن قد تنعكس مستقبلاً على الفن المعاصر، مع تغير أنماط تصوير الجسد وفق التحولات الصحية والاجتماعية.

وتشير مثل هذه الدراسات إلى أن إعادة قراءة التاريخ الفني قد تسهم في تعميق فهم العلاقة بين الثقافة والصحة، بما يفتح المجال أمام مقاربات جديدة في الطب الحديث، تجمع بين البعد العلمي والإنساني في آن واحد.