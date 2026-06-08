مصرع شخص وإصابة اثنين بجروح إثر تحطم مروحية فرنسية

باريس-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، إثر تحطم مروحية تابعة لقوات الدرك الوطني في إقليم لواريت شمال وسط البلاد.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، على حسابه على منصة إكس الحادث بالمأساوي، مشيراً إلى أنه وقع أثناء مهمة بحث وإنقاذ عن شخص مفقود، عندما تحطمت المروحية في غابة براي-سانت-أنيان.

من جهتها أفادت السلطات المحلية بأن العنصرين المصابين لا يزالان في حالة حرجة، ونقلت شبكة “فرانس إنفو” عن مديرية أمن إقليم لواريت، تأكيدها أن التحقيقات القضائية ستكشف عن الملابسات المحيطة بالحادث.