مصرع شخص وإصابة اثنين بجروح إثر تحطم مروحية فرنسية

17808702470 مصرع شخص وإصابة اثنين بجروح إثر تحطم مروحية فرنسية

باريس-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران، اليوم الإثنين، إثر تحطم مروحية تابعة لقوات الدرك الوطني في إقليم لواريت شمال وسط البلاد.

ووصف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، على حسابه على منصة إكس الحادث بالمأساوي، مشيراً إلى أنه وقع أثناء مهمة بحث وإنقاذ عن شخص مفقود، عندما تحطمت المروحية في غابة براي-سانت-أنيان.

من جهتها أفادت السلطات المحلية بأن العنصرين المصابين لا يزالان في حالة حرجة، ونقلت شبكة “فرانس إنفو” عن مديرية أمن إقليم لواريت، تأكيدها أن التحقيقات القضائية ستكشف عن الملابسات المحيطة بالحادث.

رئيس الإمارات ووزير دفاع أستراليا يبحثان الأوضاع بالشرق الأوسط وأمن الملاحة العالمية
مصرع 351 شخصاً جراء الفيضانات شمال باكستان
أردوغان: لا مكان للإرهاب في تركيا ولا في دول الجوار
الكويت والبرلمان العربي يدينان التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد لبنان
يونيسف: 417 مليون طفل حول العالم يعيشون في فقر متعدد الأبعاد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك