الصين تطلق أول متجر تطبيقات عالمي للروبوتات الشبيهة بالبشر

بكين-سانا

كشفت شركة الروبوتات الشبيهة بالبشر الصينية “يونيتري روبتكس” عما وصفته بأنه أول “متجر تطبيقات” للروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم، وهو عبارة عن منصة تطوير مصممة لدمج ذكاء الروبوتات في الحياة اليومية، من خلال تمكين المستخدمين من الوصول للروبوتات، والتحكم بها مباشرةً عبر هواتفهم الذكية.

وحسب صحيفة (South China Morning Post – SCMP) الصينية، تحمل هذه المنصة المركزية الجديدة للروبوتات اسم “Unitree Robotics Developer Platform”، وتوفر وظائف مثل مجموعات البيانات، وبرامج التحكم عن بعد للروبوتات الشبيهة بالبشر.

ووصفت شركة “يونيتري” المنصة بأنها “أول متجر تطبيقات للروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم”، وفي مقاطع فيديو نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي للشركة، حثت “يونيتري” المطورين والمستخدمين على “التطوير والمشاركة معاً”.

وتتضمن الميزات المتوفرة في متجر تطبيقات الروبوتات البشرية إمكانية التحكم عن بُعد بالروبوتات عبر كاميرا الهاتف، وعروضاً توضيحية مختارة.

وسيتمكن المستخدمون من تحميل ومشاركة وتنزيل مجموعات بيانات التدريب وتسلسلات الحركة لدمجها في روبوتات يونيتري عبر المنصة الجديدة.

وتُعتبر “يونيتري” أبرز الشركات الصينية في صناعة الروبوتات، وهي واحدة من شركات “التنانين الستة الصغيرة” في هانغتشو، وهي الشركات التي أعادت تشكيل مشهد التكنولوجيا في الصين، واكتسبت الشركة شهرة واسعة من خلال تطوير وتصنيع الروبوتات رباعية الأرجل والشبيهة بالبشر.