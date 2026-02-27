صورة لدب بني بين آلاف أسماك السلمون تحصد جائزة عالمية

واشنطن-سانا

حصدت صورة توثق دباً بنياً يندفع لاصطياد سمك السلمون، وسط تجمع هائل للأسماك في ولاية ألاسكا الأمريكية، الجائزة الذهبية في فئة “الحيوانات في بيئتها” ضمن جوائز الطبيعة العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2026.

وبحسب ما نشره موقع CNN، التُقطت الصورة التي حملت عنوان “Splash” في آب 2024 داخل محمية “كاتماي” الوطنية خلال موسم هجرة السلمون الأحمر، حين تتدفق الأسماك بأعداد كبيرة من الساحل إلى الأنهار، ما يوفر مصدراً غذائياً أساسياً للدببة البنية استعداداً لفصل الشتاء.

وأوضح المصور البريطاني تشارلي ويميس-دان، أنه سار لساعتين قبل أن يرصد تجمعاً كثيفاً للأسماك من أعلى جرف صخري، حيث اختار زاوية تصوير علوية مكّنته من توثيق المشهد مستخدماً سرعة غالق عالية لتجميد لحظة اندفاع الدب نحو فريسته.

وأظهرت الصورة الأسماك وكأنها موجة حمراء تحيط بالدب، في مشهد يعكس التوازن البيئي الدقيق بين الكائنات في البراري، وهو ما اعتبره المصور تجسيداً لعلاقة بيئية متكاملة لكنها هشة في الوقت ذاته.

وأعرب ويميس-دان عن أمله في أن تسلط الصورة الضوء على أهمية الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، وضمان بقاء هذا التوازن بعيداً عن التدخل البشري.

وجوائز الطبيعة العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2026، هي مسابقة دولية سنوية تُعنى بتكريم أفضل الصور التي توثق الحياة البرية والمناظر الطبيعية والبيئات حول العالم، وتستقطب آلاف المشاركات من مصورين محترفين وهواة، وتهدف إلى إبراز جمال الطبيعة وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على النظم البيئية.