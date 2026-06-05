اكتشاف عقرب عملاق عاش على الأرض قبل 415 مليون سنة بطول يتجاوز المتر

لندن-سانا

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن أحفورة مكتشفة في بريطانيا تعود إلى أكبر عقرب معروف عاش على كوكب الأرض، حيث يُعتقد أن طوله تجاوز المتر، ما يجعله من أضخم المفصليات التي سكنت العصور الجيولوجية القديمة.

وذكرت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة مانشستر بالتعاون مع متحف التاريخ الطبيعي في لندن ونُشرت في دورية “Palaeontology” المتخصصة في علم الأحافير أول أمس، أن الحفريات تعود إلى نحو 415 مليون سنة، وتخص نوعاً منقرضاً يُعرف باسم “برايركتوروس غيغاس”، والذي يُرجح أنه كان يمتلك كماشات ضخمة وبنية جسدية تجعله من أضخم المفصليات المفترسة المعروفة.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأحفورة لم تُكتشف حديثاً في الميدان، بل كانت محفوظة ضمن مجموعات متحفية منذ القرن التاسع عشر، قبل أن يعاد فحصها باستخدام تقنيات حديثة، تشمل التصوير الدقيق والتحليل المقطعي والمقارنات التشريحية المتقدمة.

وبيّنت النتائج أن هذا الكائن ظل موضع جدل علمي طويل منذ وصفه لأول مرة عام 1871، حيث اعتقد العلماء في البداية أنه ينتمي إلى مجموعات قريبة من القشريات الشبيهة بقمل الخشب، قبل أن تُطرح لاحقاً فرضية كونه عقرباً عملاقاً، غير أن غياب أجزاء حاسمة من الهيكل الأحفوري أبقى تصنيفه غير محسوم لفترة طويلة.

وأكد الباحثون أن إعادة تحليل البنية التشريحية أظهرت خصائص تدعم انتماءه إلى العقارب، من بينها كماشات كبيرة ذات بنية مزدوجة وصدر طويل نسبياً، ما يعزز مكانته كأحد أقدم وأضخم العقارب المعروفة في سجل الحياة على الأرض.

وأشار الفريق البحثي إلى أن بعض السمات التشريحية، إلى جانب طبيعة البيئة النهرية التي عُثر فيها على الحفريات في تكوينات الحجر الرملي الأحمر في بريطانيا وويلز، قد تشير إلى أن هذا العقرب كان يعيش نمط حياة مائياً أو شبه مائي.

ولفتت الدراسة إلى أن الكائن عاش خلال العصر الديفوني المبكر، وهي مرحلة كانت تشهد بدايات انتشار الحياة على اليابسة، قبل ظهور النظم البيئية المعقدة، ما يمنح هذا الاكتشاف أهمية علمية في فهم تطور المفصليات العملاقة.

وقد يعيد وجود مفترس بهذا الحجم في تلك الفترة المبكرة النظر في الفرضيات المتعلقة بأسباب نمو المفصليات القديمة، والتي كانت تُعزى سابقاً إلى ارتفاع مستويات الأكسجين فقط.