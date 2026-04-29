الكركمين في الكركم يظهر نتائج واعدة في حماية الأوعية الدموية من أضرار السكري

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة، أن مركب الكركمين الموجود في الكركم قد يسهم في تقليل الأضرار الوعائية المرتبطة بمرض السكري، وتعزيز صحة القلب، بفضل خصائصه المضادة للالتهاب ودوره في دعم وظائف الأوعية الدموية.

وأوضحت الدراسة، التي قادتها الباحثة سواستي راستوجي، طالبة الدكتوراه في معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة، ونُفذت داخل مختبرات المعهد، وعُرضت نتائجها خلال قمة الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء لعام 2026 في مدينة مينيابوليس، أن الكركمين أظهر تأثيرات إيجابية على صحة الأوعية الدموية في نموذج حيواني لمرض السكري من النوع الأول.

ووفق ما نقله موقع “MedicalXpress” العلمي أمس الثلاثاء، اعتمدت الدراسة على تجربة مخبرية أجريت على فئران مصابة بالسكري، حيث جرت مقارنة مجموعة تلقت الكركمين مع مجموعة لم تتلق العلاج.

وأظهرت النتائج تحسناً في وظائف الأوعية الدموية لدى المجموعة المعالجة، إلى جانب انخفاض مستويات الالتهاب، وتنظيم حركة الكالسيوم داخل الأوعية، وإعادة التوازن إلى بروتين HSP70 المسؤول عن حماية الخلايا من الإجهاد.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج لا تزال أولية ولم تُختبر بشكل كافٍ على البشر، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات السريرية لتأكيد الفعالية وتحديد الجرعات الآمنة، مشددين على ضرورة عدم استخدام الكركم أو مكملاته كبديل للعلاج الطبي، محذرين من تناوله دون استشارة طبية لاحتمال التداخل مع بعض الأدوية.

يُذكر أن هذه النتائج تفتح آفاقاً بحثية جديدة لدراسة المركبات الطبيعية ودورها المحتمل في الحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، وعلى رأسها مرض السكري.