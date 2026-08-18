تقنية روسية لمراقبة نقاء بذور دوار الشمس لحظياً

موسكو-سانا
طور باحثون روس نظاماً رقمياً قادراً على مراقبة نقاء بذور دوار الشمس بصورة لحظية أثناء مرورها عبر معدات التنظيف والفصل، بما يسمح باكتشاف الشوائب دون الحاجة إلى إيقاف خط الإنتاج أو الاعتماد على عينات يدوية متباعدة.
وذكرت وكالة سبوتنيك أن باحثين في معهد أبحاث الطاقة المتجددة التابع للجامعة الروسية التقنية «ميرا» طوروا نظاماً يعتمد على تحليل الصور لمراقبة تدفق بذور دوار الشمس، وحساب نسبة الشوائب الموجودة فيها بصورة آلية أثناء عملية المعالجة، بما يساعد على تحسين مراقبة الجودة وتقليل الأخطاء البشرية.
وتعتمد التقنية على كاميرا تُثبت فوق الناقل أو معدات الفصل، حيث تلتقط صوراً مستمرة للبذور أثناء حركتها، ثم يحلل البرنامج الصور في الوقت الفعلي لتحديد نسبة المواد غير المرغوب فيها، وفي حال تجاوزت نسبة الشوائب مستوى محدداً مسبقاً، يستطيع النظام تنبيه المشغل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط معدات الفصل.
ويعالج النظام إحدى المشكلات الموجودة في طرق مراقبة الجودة التقليدية، التي تعتمد عادة على أخذ عينات من البذور وفحصها على فترات زمنية محددة، حيث تمر خلال عملية الفحص، كميات كبيرة من البذور عبر خط الإنتاج، ما يعني أن اكتشاف الخلل قد يأتي بعد معالجة جزء كبير من المواد بالفعل.
وصمم البرنامج لمراقبة نقاء بذور دوار الشمس خلال مراحل إعدادها ومعايرتها، وكذلك لفحص المواد الخام المستخدمة في مصانع استخلاص الزيوت.
كما جرى تسجيل البرنامج في سجل البرمجيات الروسي، ما يفتح المجال أمام استخدامه في التطبيقات الصناعية والزراعية.
وأشار الباحثون إلى أن الاعتماد على المراقبة البصرية المستمرة يوفر تقييماً أكثر انتظاماً مقارنة بالفحص اليدوي، إذ يعتمد النظام على معايير موحدة لتحليل الصور بدلاً من اختلاف تقديرات العاملين عند فحص العينات.
وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في صناعة الزيوت وإنتاج البذور، إذ يمكن أن تؤثر الأعشاب الضارة والحبوب المكسورة والمواد الغريبة الأخرى في جودة المواد الخام وكفاءة عمليات المعالجة، كما يمثل نقاء البذور عاملاً مهماً في إنتاج البذور المخصصة للزراعة.
ولا يتطلب تطبيق النظام إنشاء خط إنتاج جديد بالكامل، إذ يمكن تشغيل البرنامج على حاسوب صناعي متصل بكاميرا، ما يسمح باستخدامه كوحدة مستقلة لمراقبة الجودة أو دمجه في أنظمة التحكم الرقمية الموجودة داخل المنشآت.
ويخطط المطورون لتوسيع نطاق التقنية مستقبلاً لتشمل أنواعاً أخرى من البذور والمواد السائبة، الأمر الذي قد يحولها من نظام متخصص في مراقبة بذور دوار الشمس إلى أداة أوسع لمراقبة جودة المنتجات الزراعية خلال مراحل المعالجة.