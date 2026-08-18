تقنية روسية لمراقبة نقاء بذور دوار الشمس لحظياً

موسكو-سانا‏

طور باحثون روس نظاماً رقمياً قادراً على مراقبة نقاء بذور دوار الشمس بصورة ‏لحظية أثناء مرورها عبر معدات التنظيف والفصل، بما يسمح باكتشاف الشوائب دون ‏الحاجة إلى إيقاف خط الإنتاج أو الاعتماد على عينات يدوية متباعدة.‏

وذكرت وكالة سبوتنيك أن باحثين في معهد أبحاث الطاقة المتجددة التابع للجامعة ‏الروسية التقنية «ميرا» طوروا نظاماً يعتمد على تحليل الصور لمراقبة تدفق بذور ‏دوار الشمس، وحساب نسبة الشوائب الموجودة فيها بصورة آلية أثناء عملية المعالجة، ‏بما يساعد على تحسين مراقبة الجودة وتقليل الأخطاء البشرية.‏

وتعتمد التقنية على كاميرا تُثبت فوق الناقل أو معدات الفصل، حيث تلتقط صوراً ‏مستمرة للبذور أثناء حركتها، ثم يحلل البرنامج الصور في الوقت الفعلي لتحديد نسبة ‏المواد غير المرغوب فيها، وفي حال تجاوزت نسبة الشوائب مستوى محدداً مسبقاً، ‏يستطيع النظام تنبيه المشغل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط معدات الفصل.‏

ويعالج النظام إحدى المشكلات الموجودة في طرق مراقبة الجودة التقليدية، التي ‏تعتمد عادة على أخذ عينات من البذور وفحصها على فترات زمنية محددة، حيث تمر ‏خلال عملية الفحص، كميات كبيرة من البذور عبر خط الإنتاج، ما يعني أن ‏اكتشاف الخلل قد يأتي بعد معالجة جزء كبير من المواد بالفعل.‏

وصمم البرنامج لمراقبة نقاء بذور دوار الشمس خلال مراحل إعدادها ومعايرتها، ‏وكذلك لفحص المواد الخام المستخدمة في مصانع استخلاص الزيوت. ‏

كما جرى تسجيل البرنامج في سجل البرمجيات الروسي، ما يفتح المجال أمام ‏استخدامه في التطبيقات الصناعية والزراعية.‏

وأشار الباحثون إلى أن الاعتماد على المراقبة البصرية المستمرة يوفر تقييماً أكثر ‏انتظاماً مقارنة بالفحص اليدوي، إذ يعتمد النظام على معايير موحدة لتحليل الصور ‏بدلاً من اختلاف تقديرات العاملين عند فحص العينات.‏

وتكتسب هذه التقنية أهمية خاصة في صناعة الزيوت وإنتاج البذور، إذ يمكن أن ‏تؤثر الأعشاب الضارة والحبوب المكسورة والمواد الغريبة الأخرى في جودة المواد ‏الخام وكفاءة عمليات المعالجة، كما يمثل نقاء البذور عاملاً مهماً في إنتاج البذور ‏المخصصة للزراعة.‏

ولا يتطلب تطبيق النظام إنشاء خط إنتاج جديد بالكامل، إذ يمكن تشغيل البرنامج ‏على حاسوب صناعي متصل بكاميرا، ما يسمح باستخدامه كوحدة مستقلة لمراقبة ‏الجودة أو دمجه في أنظمة التحكم الرقمية الموجودة داخل المنشآت.‏

ويخطط المطورون لتوسيع نطاق التقنية مستقبلاً لتشمل أنواعاً أخرى من البذور ‏والمواد السائبة، الأمر الذي قد يحولها من نظام متخصص في مراقبة بذور دوار ‏الشمس إلى أداة أوسع لمراقبة جودة المنتجات الزراعية خلال مراحل المعالجة.‏