ناسا تخطط لإنشاء قاعدة دائمة على القمر ضمن برنامج “أرتمس”

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن خطة لبناء قاعدة دائمة على سطح القمر بتكلفة تقدّر بنحو 20 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، في إطار تطوير برنامجها القمري “أرتمس”.

ووفقاً لما أورده موقع سكاي نيوز، أوضح مدير ناسا جاريد إسحاقمان، أن الوكالة تتجه إلى تحويل مكونات كانت مخصصة لمحطة “غيتواي” المدارية إلى بنية تحتية تدعم العمليات المستدامة على سطح القمر.

وأشار إلى إمكانية إعادة استخدام المعدات والاستفادة من التزامات الشركاء الدوليين لدعم الأنشطة القمرية، رغم التحديات المرتبطة بالجدول الزمني والتجهيزات.

وكان من المخطط أن تعمل محطة “غيتواي” كمنصة انتقالية لرواد الفضاء، إلا أن التوجه الجديد سيعيد توجيه الاستثمارات والعقود نحو دعم الاستيطان القمري وتسريع تنفيذ المشاريع.

ويهدف برنامج “أرتمس” إلى تعزيز استكشاف القمر بشكل مستدام، من خلال تطوير تقنيات الهبوط، وبناء قواعد دائمة لدعم البحث العلمي واستكشاف الموارد.