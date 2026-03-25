ناسا تخطط لإنشاء قاعدة دائمة على القمر ضمن برنامج “أرتمس”

واشنطن-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن خطة لبناء قاعدة دائمة على سطح القمر بتكلفة تقدّر بنحو 20 مليار دولار خلال السنوات السبع المقبلة، في إطار تطوير برنامجها القمري “أرتمس”.

ووفقاً لما أورده موقع سكاي نيوز، أوضح مدير ناسا جاريد إسحاقمان، أن الوكالة تتجه إلى تحويل مكونات كانت مخصصة لمحطة “غيتواي” المدارية إلى بنية تحتية تدعم العمليات المستدامة على سطح القمر.

وأشار إلى إمكانية إعادة استخدام المعدات والاستفادة من التزامات الشركاء الدوليين لدعم الأنشطة القمرية، رغم التحديات المرتبطة بالجدول الزمني والتجهيزات.

وكان من المخطط أن تعمل محطة “غيتواي” كمنصة انتقالية لرواد الفضاء، إلا أن التوجه الجديد سيعيد توجيه الاستثمارات والعقود نحو دعم الاستيطان القمري وتسريع تنفيذ المشاريع.

ويهدف برنامج “أرتمس” إلى تعزيز استكشاف القمر بشكل مستدام، من خلال تطوير تقنيات الهبوط، وبناء قواعد دائمة لدعم البحث العلمي واستكشاف الموارد.

كلب ضالّ يضفي جواً من البهجة على تدريبات عدّائين في البرازيل
رائحة فاكهة تربك مدينة ألمانية وتستدعي الإطفاء 4 مرات
باحثون أستراليون يكشفون موقعاً جيولوجياً فريداً يحتوي على معدن النيوبيوم النادر
ظاهرة بيئية نادرة في التشيك.. تحوّل جليد بحيرة ليبنو إلى اللون الأخضر
تقنية جديدة من سامسونغ لحماية خصوصية الشاشة في Galaxy S26 Ultra
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك