مؤشر نيكي يسجل انخفاضاً جديداً مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

طوكيو-سانا



انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم الإثنين، في حين جرى تداول الين فوق مستوى 160 مقابل الدولار، وذلك في ظل تجدد المخاوف بشان تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.



وذكرت رويترز أن مؤشر نيكي انخفض 3.7 بالمئة إلى 64108.44 نقاط في بداية التداول، في حين انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.19 بالمئة إلى 3863.09 نقطة.



وكان أكبر الخاسرين على المؤشر نيكي سهم شركة إيبيدن الذي هوى 12.6 بالمئة، يليه سهم شركة سكرين هولدنجز الذي انخفض 10.1 بالمئة، وسهم شركة سوميتومو إلكتريك الذي خسر 9.5 بالمئة.



وأطلقت إيران مساء أمس الأحد عدداً من الصواريخ على إسرائيل، في حين طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإيرانيين التوقف عن إطلاق الصواريخ والعودة إلى طاولة المحادثات.