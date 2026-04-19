فريق عدّائين يسجل رقماً قياسياً بزيارة 176 مطعماً للوجبات السريعة خلال 24 ساعة في ولاية يوتا

واشنطن-سانا

سجّل فريق من العدّائين في ولاية يوتا الأمريكية محاولة لافتة لدخول موسوعة الأرقام القياسية غينيس، عبر زيارة عدد كبير من مطاعم الوجبات السريعة خلال يوم واحد، في إطار تحدٍّ يهدف إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المطاعم التي تتم زيارتها خلال 24 ساعة.

وذكرت شبكة CNN اليوم الأحد أن المجموعة تمكنت من زيارة 176 مطعماً للوجبات السريعة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة، في تجربة غير تقليدية جمعت بين النشاط الرياضي والتحديات المرتبطة بالسرعة والتنقل بين المواقع المختلفة داخل الولاية.

وأظهرت المعلومات أن هذا التحدي جاء في إطار محاولات تسجيل رقم قياسي جديد، حيث ركّز المشاركون على تنظيم مسار دقيق يتيح لهم الانتقال السريع بين المطاعم، ما تطلب جهداً بدنياً كبيراً وتنسيقاً عالياً لضمان تحقيق العدد المستهدف ضمن الوقت المحدد.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة محاولات مبتكرة لتسجيل أرقام قياسية غير تقليدية، تعكس تزايد الاهتمام بتحديات تجمع بين النشاط البدني والأنشطة اليومية في إطار تنافسي لافت.