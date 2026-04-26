“أنثروبيك” تختبر وكلاء ذكاء اصطناعي في سوق افتراضي بصفقات وأموال حقيقية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أنثروبيك” الأمريكية المتخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي عن تجربة جديدة تحمل اسم “Project Vend” (مشروع الصفقة)، تقوم على إنشاء سوق افتراضي يديره وكلاء ذكاء اصطناعي، ينفذون عمليات بيع وشراء حقيقية باستخدام أموال فعلية نيابة عن المستخدمين.

ووفق ما نشره موقع TechCrunch أمس السبت، شملت التجربة 69 موظفاً داخل الشركة، حصل كل منهم على 100 دولار عبر بطاقات هدايا لشراء منتجات من زملائهم، حيث تولى وكلاء الذكاء الاصطناعي إدارة عمليات التفاوض، وإبرام الصفقات بشكل مستقل بالكامل، في خطوة تعكس تسارع دخول هذه التقنيات إلى الأنشطة الاقتصادية اليومية.

وأظهرت النتائج أن الوكلاء الأكثر تطوراً حققوا أداءً أفضل بشكل ملحوظ مقارنة بغيرهم، فيما لم يدرك المستخدمون الذين اعتمدوا على نماذج أقل كفاءة أنهم في موقف تنافسي غير متكافئ، ما أثار مخاوف من احتمالات ظهور ما يُعرف بـ”فجوة جودة الوكلاء” في المستقبل.

ورغم الطابع التجريبي المحدود، تمكنت الأنظمة من تنفيذ 186 صفقة تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 آلاف دولار، في أداء وصفته الشركة بأنه يفوق التوقعات، ويؤكد قدرة هذه النماذج على التفاوض، واتخاذ قرارات اقتصادية فعالة.

وأجرت “أنثروبيك” أربع نسخ من السوق، إحداها حقيقية وثلاث لأغراض الدراسة، وتبين أن التعليمات الأولية المقدمة للوكلاء لم تؤثر بشكل مباشر على الأسعار أو إتمام الصفقات، بينما لعبت كفاءة النموذج نفسه الدور الحاسم في النتائج.

وتسلط هذه التجربة الضوء على مستقبل محتمل تعتمد فيه الأسواق على وكلاء أذكياء لإدارة المعاملات الاقتصادية، وسط نقاشات متزايدة حول الشفافية والمخاطر فيما يُعرف بـ”اقتصاد الخوارزميات”.