العثور على أسنان قرش عمرها 40 مليون سنة في كازاخستان

أستانا-سانا



عثر علماء آثار في كازاخستان على أسنان قرش تعود لنحو 40 مليون سنة، كانت مدفونة في منطقة مانغستاو، كشاهد صامت على محيط قديم اختفى قبل ملايين السنين.



ونقلت وكالة الأنباء الكازاخستانية “كازينفورم”، اليوم الثلاثاء، عن عالم الحفريات السويدي “شتيفان كيل” قوله: “إن هذا الكشف يمثل إنجازاً علمياً قيماً للغاية”، وذلك بعد العثور على الأسنان بمشاركة طلاب، ورئيسة قسم الجيولوجيا والهندسة البتروكيميائية سيزيم موستابايفا من جامعة “يسينوف” القزوينية للتكنولوجيا والهندسة، مشيراً إلى أن أسنان القرش تؤكد على التاريخ الطبيعي لمحيط “تيثيس” القديم الذي كان يغطي المنطقة قبل ملايين السنين.



واكتشف الفريق إلى جانب أسنان القرش أيضاً ضلع حوت، وبقايا نجم بحر، ومجموعة متنوعة من الرخويات المتحجرة، ويعتقد العلماء أن هذه البقايا معاً ترسم صورة حية لنظام بيئي بحري متكامل ازدهر في المنطقة، قبل أن يختفي تحت طبقات الزمن.



يذكر أن محيط “تيثيس” كان يفصل بين القارتين العملاقتين غوندوانا ولوراسيا قبل ملايين السنين، واختفى نهائياً قبل نحو 5 ملايين سنة، فيما تعتبر بحار الأبيض المتوسط والأسود وقزوين من بقايا هذا المحيط القديم.