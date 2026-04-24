دراسة: الطهي المنزلي قد يسهم في خفض خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن

طوكيو-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الطهي في المنزل ولو مرة واحدة أسبوعياً قد ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، ولا سيما لدى كبار السن، في مؤشر جديد على أهمية الأنشطة اليومية البسيطة في دعم صحة الدماغ.

ووفقاً لنتائج الدراسة الصادرة ضمن مشروع JAGES (الدراسة اليابانية لتقييم الشيخوخة والصحة)، والتي شارك في إعدادها باحثون من معهد طوكيو للعلوم (Institute of Science Tokyo) إلى جانب عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية اليابانية، فقد تم تحليل بيانات نحو 11 ألف شخص تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، جرت متابعتهم لعدة سنوات بهدف دراسة العلاقة بين عادات الطهي والصحة العقلية.

ووفقاً لما أورده موقع South China Morning Post، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يطبخون مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، كانوا أقل عرضة للإصابة بالخرف، حيث انخفض الخطر بنسبة 23% لدى الرجال و27% لدى النساء، مع تسجيل انخفاض أكبر لدى من لم تكن لديهم خبرة سابقة في الطهي.

وأوضح الباحثون أن الطهي يمثل نشاطاً ذهنياً مركباً يدمج بين التخطيط واتخاذ القرار واستخدام الذاكرة والتنسيق الحركي، ما يسهم في تنشيط الدماغ والحفاظ على وظائفه المعرفية.

وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن العلاقة قد تكون غير مباشرة، إذ قد يعكس الطهي نمط حياة أكثر استقلالية ونشاطاً، كما أن التوقف عنه في بعض الحالات قد يشكل مؤشراً مبكراً على تراجع القدرات الذهنية.

وخلصت الدراسة إلى أن تعزيز الأنشطة اليومية البسيطة، ومنها الطهي، قد يسهم في دعم صحة الدماغ، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على النشاطين الذهني والبدني للوقاية من التدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

وفي ضوء هذه النتائج، يبرز الطهي المنزلي كنشاط يومي بسيط قد يحمل انعكاسات إيجابية على صحة الدماغ لدى كبار السن.