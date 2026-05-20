الدفاع الفرنسية: باريس غير متأكدة من وجود ألغام في مضيق هرمز

باريس-سانا

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران اليوم الأربعاء، أن باريس غير متأكدة في هذه المرحلة من وجود ألغام مزروعة في مضيق هرمز، وذلك عقب تقارير إعلامية أميركية تحدثت عن رصد ما لا يقل عن 10 ألغام في المنطقة.

ونقلت رويترز عن فوتران قولها: “ليس لدي أي ‌يقين ⁠بشأن هذا الموضوع، لكن على أي حال نحن نستعد لضرورة إزالة الألغام المحتملة”.

وأكدت الوزيرة الفرنسية أن كاسحات ألغام أُرسلت بالفعل إلى المنطقة ضمن إطار مهمة محتملة بقيادة فرنسية ـ بريطانية، لافتة إلى أن باريس تمتلك أيضاً كاسحة ألغام متمركزة في قاعدتها العسكرية في جيبوتي.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الـ 13 من الشهر الحالي عن نية بلاده إطلاق مبادرة في الأمم المتحدة تهدف إلى وضع “إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية”، لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلاً.