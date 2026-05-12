واتساب يختبر خدمة “واتساب بلس” لإتاحة مزايا تخصيص إضافية للمستخدمين



واشنطن-سانا



بدأ تطبيق “واتساب” اختبار خدمة اشتراك جديدة تحمل اسم “واتساب بلس” ضمن نطاق محدود من مستخدمي هواتف آيفون، بهدف توفير مزايا إضافية تركز على تعزيز إمكانية تخصيص تجربة الاستخدام داخل التطبيق.



وبينت منصة TechCrunch المتخصصة بأخبار التكنولوجيا والإنترنت والشركات أن الخدمة الجديدة لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، وتركز على تقديم مجموعة من أدوات التخصيص داخل التطبيق، تشمل تغيير الألوان والأيقونات والثيمات، إضافة إلى مزايا مدفوعة لتحسين تجربة المستخدم.



وأوضحت المنصة أن الاشتراك الجديد يتيح حزم ملصقات مميزة ونغمات رنين حصرية، إلى جانب رفع عدد المحادثات المثبتة إلى 20 محادثة بدلاً من الحد التقليدي، مع إمكانية التحكم في إعدادات عدة محادثات بشكل موحد، بما يمنح المستخدمين مرونة أكبر في إدارة تطبيق المراسلة.



كما أشارت إلى أن الخدمة لا تزال مقتصرة على عدد محدود من مستخدمي آيفون ضمن التجربة الأولية، مع خطط لتوسيع الإتاحة تدريجياً لاحقاً، وتفاوت في الأسعار حسب الأسواق، في حين لا تتوفر الخدمة حالياً لمستخدمي “واتساب بزنس”.



ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المنصة إلى اختبار نماذج اشتراك جديدة تعتمد على إضافة مزايا اختيارية مدفوعة، دون المساس بوظائف المراسلة الأساسية للتطبيق.