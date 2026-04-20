دراسة: استخدام النرد في الألعاب قد يعود إلى أكثر من 12 ألف عام

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أنّ استخدام النرد في الألعاب قد يعود إلى أكثر من 12 ألف عام، أي إلى نهاية العصر الجليدي الأخير، ما يشير إلى أنّ هذا النشاط البشري أقدم بكثير مما كان يُعتقد سابقاً.

ووفقاً لما نقلته شبكة CNN اليوم الإثنين عن الدراسة المنشورة في مجلة American Antiquity، فقد عثر الباحثون وهم من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة، على أدلة أثرية تشير إلى أنّ السكان الأصليين في أمريكا استخدموا أشكالاً بدائية من النرد قبل آلاف السنين من ظهور النرد سداسي الأوجه المعروف منذ العصر البرونزي في مناطق بلاد ما بين النهرين ووادي السند.

وبيّنت الدراسة أنّ هذه الأدوات، المعروفة باسم “القرعات الثنائية”، كانت عبارة عن قطع مسطّحة ثنائية الوجه مصنوعة من العظم أو الخشب، تُرمى بطريقة مشابهة لإلقاء قطعة نقدية، وقد عُثر عليها في مواقع أثرية تعود إلى فترة فولسوم في ولايات وايومنغ وكولورادو ونيو مكسيكو، ويُقدّر عمرها بين 12800 و12200 عام.

وأوضح الباحث الرئيسي في الدراسة روبرت جاي مادن أنّ هذه النتائج تسد فجوة مهمة في فهم تاريخ الألعاب، مشيراً إلى أنّ الأدلة على استخدام النرد كانت موجودة، لكن لم يتم تفسيرها بالشكل الصحيح سابقاً.

وأضاف الباحثون: إن تحليل مئات القطع الأثرية أتاح تحديد مئات النماذج التي يُرجّح استخدامها كنرد، ما يفتح المجال لإعادة تقييم الكثير من المكتشفات الأثرية حول العالم.

من جهته، أشار عالم الآثار والتر كريست إلى أنّ هذا الاكتشاف يمثل إضافة مهمة لدراسة الألعاب في عصور ما قبل التاريخ، مؤكداً أنّ هذا المجال لم يحظَ بالاهتمام الكافي في السابق.

وتسهم هذه النتائج في فهم أعمق لتطور السلوك البشري، وتدل على أنّ الألعاب كانت جزءاً من الحياة الاجتماعية للإنسان منذ عصور موغلة في القدم، مع احتمال وجود أشكال أقدم لم يتم التعرف عليها بعد.