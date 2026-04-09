الصين تنجح في الوصول إلى بحيرات تحت الجليد في القطب الجنوبي

بكين-سانا

حققت الصين إنجازاً علمياً بارزاً في القارة القطبية الجنوبية، بعد نجاحها في اختراق أكثر من 3400 متر من الجليد باستخدام تقنية الحفر بالمياه الساخنة، للوصول إلى بحيرات تحت الجليد معزولة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على هذا المستوى.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة “MeteorologíaenRed” العلمية، نُفذت عملية الحفر بالقرب من محطتي “كونلون” و”تايشان” عند بحيرة كيلين الجليدية في شرق القارة القطبية الجنوبية، ضمن البعثة الصينية الثانية والأربعين التي تقودها الإدارة الصينية للقطب الجنوبي بالتعاون مع معهد أبحاث القطبين في الصين،خلال الموسم البحثي الحالي في القطب الجنوبي.

وتعتمد هذه التقنية على ضخ مياه ساخنة عالية الضغط لإذابة الجليد، ما يتيح الوصول إلى الأعماق بطريقة نظيفة وفعّالة دون استخدام معدات ميكانيكية أو مواد كيميائية قد تؤثر في البيئة الحساسة، كما تسمح بفتح قنوات مستقرة لإدخال الأجهزة العلمية وأخذ عينات من المياه والرواسب.

ويمثل الوصول إلى هذه البحيرات فرصة علمية لدراسة النظم البيئية المعزولة منذ ملايين السنين، وتحليل المؤشرات المناخية المحفوظة في الرواسب، بما يوفّر معطيات مهمة لفهم تاريخ المناخ وتطور الغطاء الجليدي واستجابته للتغيرات العالمية.