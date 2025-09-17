دراسة تكشف عن قطرات عين مبتكرة لتحسين الرؤية القريبة لكبار السن

بوينس آيرس-سانا

كشفت دراسة أرجنتينية حديثة عن تطوير قطرات عين مبتكرة تساعد على تحسين الرؤية القريبة للأشخاص الذين يعانون من طول النظر الشيخوخي، الحالة التي تحدُّ من القدرة على التركيز على الأشياء القريبة مع التقدّم في العمر.

وشملت الدراسة 766 مريضاً، حيث أظهرت النتائج أن أغلبية المشاركين تمكَّنوا من قراءة عدة أسطر على مخطط Jaeger بعد استخدام القطرات، ما يشير إلى تحسّن ملحوظ في القدرة على القراءة دون الحاجة إلى النظارات، حسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتحتوي القطرات على مادتين رئيسيتين: بيلوكاربين (Pilocarpine) الذي يعمل على تضييق حدقة العين وتحفيز العضلة الهدبية لضبط التركيز، وديكلوفيناكو (Diclofenac) لتقليل الالتهاب والانزعاج المحتمل، وقد استخدم المشاركون القطرات مرتين يومياً، مع إمكانية إضافة جرعة ثالثة عند الحاجة.

وأوضحت الدراسة أن التحسن في الرؤية كان سريعاً، حيث سجل المشاركون تحسناً متوسطه 3.45 سطر على مخطط Jaeger بعد ساعة واحدة من الاستخدام الأول، واستمر التحسن لفترة تصل إلى عامين، وهي مدة الدراسة.

وقالت الدكتورة جوفانا بينوزا مديرة مركز الأبحاث المتقدمة لطول النظر الشيخوخي في الأرجنتين: إن “هذه القطرات توفر خياراً دوائياً آمناً وفعّالاً للمرضى الراغبين في التحرر من قيود النظارات التقليدية والجراحة”.

وعرضت نتائج الدراسة في المؤتمر الثالث والأربعين للجمعية الأوروبية لجراحة المياه البيضاء والجراحة الانكسارية، وحظيت باهتمام واسع من المتخصصين في طب العيون.