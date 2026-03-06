سلسلة مطاعم تختبر نظام ذكاء اصطناعي لمتابعة أداء العاملين

واشنطن-سانا

بدأت سلسلة مطاعم برغر كينغ الأمريكية اختبار نظام جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة العاملين ومتابعة سير العمل داخل المطاعم، عبر سماعات رأس ذكية تقدم إرشادات فورية للموظفين أثناء إعداد الطلبات وخدمة الزبائن.

وبحسب موقع Interesting Engineering التقني، يجري اختبار النظام المدعوم بتقنيات OpenAI في نحو 500 مطعم في الولايات المتحدة، حيث تتواصل المساعدة الرقمية التي تحمل اسم «باتي» مع العاملين لتقديم توجيهات تشغيلية والإجابة عن أسئلتهم المتعلقة بتحضير الوجبات وإجراءات العمل اليومية.

ويتيح النظام متابعة العمليات التشغيلية داخل المطعم والتنبيه عند نقص الإمدادات أو حدوث مشكلات في الخدمة، كما يمكنه مساعدة المديرين في إدارة العمل خلال أوقات الذروة وتوفير معلومات فورية حول سير العمليات داخل المطعم.

كما يختبر النظام قدرته على تحليل بعض أنماط الخدمة مثل استخدام عبارات الترحيب والتعامل مع الزبائن، في خطوة تعكس توجه شركات الوجبات السريعة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه متزايد لدى شركات المطاعم العالمية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزبائن.

