دراسة: أسماك قرش الثور تمتلك سلوكاً اجتماعياً معقداً

سوفا-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن أسماك قرش الثور، التي كان يُعتقد طويلاً أنها كائنات انعزالية، تتمتع بسلوك اجتماعي معقد، حيث تكوّن علاقات مفضلة وتختار شركاءها ضمن مجموعاتها.

ووفقاً لما أورده موقع «iflscience» المتخصص بالعلوم والبيئة، أُجريت الدراسة بقيادة الباحثة ناتاشا ماروسي في محمية شعاب القروش البحرية في فيجي، واستمرت على مدى ست سنوات، وشملت تتبع 171 قرشاً وتوثيق أكثر من 1400 علاقة ارتباط و1700 تفاعل اجتماعي بينها.

وأظهرت النتائج أن الشبكات الاجتماعية لهذه القروش تقودها الإناث، وتسهم في تبادل المعلومات والحصول على الغذاء، وتطوير المهارات، ما يعكس مستوى متقدماً من التنظيم الاجتماعي.

وأوضحت ماروسي أن هذه القروش لا تجتمع بشكل عشوائي، بل تختار شركاءها وتطوّر أنماطاً محددة من التفاعل، الأمر الذي يساعد في فهم سلوكها بشكل أعمق.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تعيد النظر في الصورة النمطية لأسماك القرش باعتبارها مفترسات منفردة، وتبرز دورها ضمن منظومات اجتماعية أكثر تعقيداً.

وتسهم هذه الدراسة في دعم جهود حماية أسماك قرش الثور المصنفة كنوع مهدد، من خلال تعزيز فهم سلوكها، وعلاقاته داخل النظم البيئية البحرية.

وقرش الثور هو مفترس يعيش في بيئات متنوعة، ويُعد من أكثر القروش إثارة للاهتمام بسبب سلوكه وقدرته الفريدة على التكيف.