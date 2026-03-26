غوغل تطلق نموذج “Lyria 3 Pro” لتوليد الموسيقى بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل إطلاق نموذجها الجديد “Lyria 3 Pro” لتوليد الموسيقى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز أدوات الإبداع الرقمي، وتمكين المستخدمين من إنتاج مقطوعات موسيقية أكثر تطوراً.

وذكر موقع “TechCrunch” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن النموذج الجديد يتيح إنشاء مقطوعات موسيقية تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، مقارنة بنحو 30 ثانية في الإصدار السابق، مع توفير قدر أكبر من التحكم في عناصر العمل الموسيقي، مثل المقدمة والمقاطع واللازمات، بفضل فهم أعمق لبنية الموسيقى.

وأوضحت غوغل أن النموذج سيتم دمجه في عدد من منصاتها، من بينها تطبيق “Gemini” وأدوات “Vertex AI” و”AI Studio”، إضافة إلى تطبيق “Google Vids”، مع إتاحة الوصول إليه بشكل أساسي للمشتركين المدفوعين.

كما أشارت الشركة إلى أن النموذج تم تدريبه باستخدام بيانات مرخّصة، مؤكدةً أنه لا يقلد فنانين بعينهم، فيما تُوسم المقطوعات المنتجة بعلامة “SynthID” للإشارة إلى أنها مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

ويأتي إطلاق هذا النموذج في ظل توجه متسارع نحو دمج الذكاء الاصطناعي في صناعة الموسيقى، بالتوازي مع جهود شركات أخرى لتطوير أدوات تكشف المحتوى الموسيقي المُولّد رقمياً، وتنظّم استخدامه.