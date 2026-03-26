دراسة سويدية تربط بين نوع اللحوم وصحة الدماغ لدى كبار السن

ستوكهولم-سانا

أظهرت دراسة سويدية حديثة أن نوعية اللحوم المستهلكة قد تؤثر في صحة الدماغ لدى كبار السن، ولا سيما لدى المعرضين وراثياً للإصابة بمرض الزهايمر.

وذكر موقع “Everyday Health” المتخصص في الصحة والطب ونمط الحياة الصحي، نقلاً عن الدراسة المنشورة في مجلة “JAMA Network Open” العلمية، أن تناول كميات معتدلة من اللحوم غير المصنعة قد يسهم في الحفاظ على الوظائف الإدراكية على المدى الطويل، في حين ارتبط استهلاك اللحوم المصنعة بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وأجرى الدراسة فريق بحثي من معهد “كارولينسكا” في ستوكهولم، بالاعتماد على بيانات مشروع “SNAC-K” المعني بدراسة الشيخوخة، وشملت أكثر من 2100 مشارك ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، تمت متابعتهم لمدة تصل إلى 15 عاماً دون إصابتهم بالخرف عند بداية الدراسة.

وركزت الدراسة على المشاركين الحاملين لمتغير “APOE4” الوراثي المرتبط بزيادة خطر الإصابة بالزهايمر، حيث أظهرت النتائج أن الذين تناولوا كميات أكبر من اللحوم غير المصنعة، مثل اللحوم الحمراء الطازجة والدواجن، لم يظهروا نفس التدهور المعرفي مقارنة بمن تناولوا كميات أقل، ما يشير إلى احتمال وجود تأثير وقائي.

في المقابل، ارتبط استهلاك اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم الباردة، بزيادة خطر الخرف بغض النظر عن التركيبة الجينية، وهو ما يعزوه الباحثون إلى المواد المضافة كالنترات وتأثيرها السلبي المحتمل على الدماغ.

وأكد الباحثون أن الدراسة رصدية ولا تثبت علاقة سببية مباشرة، مشددين على أهمية اتباع نمط حياة صحي يشمل النشاط البدني ونظاماً غذائياً متوازناً، مثل نظام “MIND diet”، الذي يركز على الخضراوات والأسماك والحبوب الكاملة ويحد من الأطعمة المصنعة.

والزهايمر مرض تدريجي يصيب الدماغ ويؤدي إلى فقدان الذاكرة والقدرات العقلية، ويحتاج إلى متابعة طبية ودعم مستمر للمريض.