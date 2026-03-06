روبوتات لمساعدة كبار السن في إسبانيا

مدريد-سانا

أطلقت مدينة برشلونة الإسبانية مشروعاً جديداً لاستخدام الروبوتات في دعم كبار السن وتقديم المساعدة لهم داخل المنازل ومراكز الرعاية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الحياة ومواجهة التحديات المرتبطة بتزايد أعداد المسنين.

وبحسب وكالة رويترز، نشرت السلطات المحلية نحو 600 روبوت ضمن برنامج مدعوم بمنحة تبلغ 3.8 ملايين يورو من صندوق التعافي الأوروبي بعد جائحة كورونا، حيث تساعد هذه الروبوتات كبار السن في تذكيرهم بتناول الأدوية ومواعيد الأطباء والتواصل مع خدمات الطوارئ.

ويوفر الروبوت الذي يبلغ طوله نحو 1.35 متر، خدمات متعددة تشمل التفاعل اليومي مع المستخدمين وتقديم التنبيهات الصحية، إضافة إلى دعم الاتصال بالعاملين في الرعاية الاجتماعية عند الحاجة.

وتسعى السلطات إلى تطوير هذه التقنية مستقبلاً بحيث تتمكن الروبوتات من اكتشاف المخاطر المحتملة، مثل حالات السقوط وتنبيه المختصين فوراً، في ظل ارتفاع أعداد كبار السن الذين يعيشون بمفردهم في إسبانيا.