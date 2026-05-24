طفل صيني يربي آلاف ديدان القز سعياً لصنع لحاف حريري

بكين-سانا

في تجربة لافتة حظيت باهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، دعمت عائلة صينية حلم طفلها البالغ من العمر ست سنوات بتربية ديدان القز وصنع لحاف حريري خاص به، عبر شراء آلاف البيوض وإطلاق مشروع منزلي صغير في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين.

وذكرت صحيفة South China Morning Post اليوم الأحد، أن العائلة اشترت نحو 10 آلاف بيضة من ديدان القز عبر الإنترنت، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو 12 ألف يرقة بعد إضافة بيوض محفوظة من العام السابق.

وأقامت الأسرة مكاناً مخصصاً لتربية اليرقات داخل غرفة المعيشة باستخدام صناديق كرتونية وهيكل معدني بسيط، فيما شارك الطفل يومياً في العناية بها وإطعامها ومتابعة نموها.

وواجهت العائلة تحديات عدة خلال التجربة، أبرزها تأمين كميات كبيرة من أوراق التوت اللازمة لتغذية اليرقات، إذ بلغت احتياجاتها اليومية في بعض المراحل نحو 20 كيلوغراماً، ما دفع الأم إلى البحث عنها في الحدائق والمناطق العامة.

وبحلول منتصف أيار الجاري، تمكنت اليرقات من إنتاج أكثر من خمسة آلاف شرنقة، في حين أوضحت الأم أن صناعة لحاف حريري واحد تتطلب آلاف الشرانق، وأن كل شرنقة قادرة على إنتاج مئات الأمتار من خيوط الحرير.

وأكدت أن التجربة منحت طفلها فرصة عملية لتعلم المسؤولية والصبر والاهتمام بالكائنات الحية، معتبرةً أن مثل هذه الأنشطة تسهم في تنمية المهارات الحياتية لدى الأطفال بصورة تتجاوز وسائل الترفيه التقليدية.

ولاقت المبادرة تفاعلاً واسعاً في الصين، لما تحمله من بعد تعليمي وارتباطها بإرث صناعة الحرير الذي يعد أحد أبرز رموز الحضارة الصينية.