هزة أرضية بقوة 4.4 درجات شعر بها سكان المناطق الشمالية في سوريا

photo 2026 06 13 00 27 54 1 هزة أرضية بقوة 4.4 درجات شعر بها سكان المناطق الشمالية في سوريا

دمشق-سانا

سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث هزة أرضية الساعة 12:10 بعد منتصف الليل (13 حزيران)، بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر شمال غرب حلب بـ 86 كم، وعلى عمق 7.5 كم.
 
وأشار المركز في بيان اليوم السبت إلى أن سكان المناطق الشمالية في سوريا شعروا بها، مبيناً أن هذه الهزة تعد من الهزات المتوسطة، وتتبع لمنظومة فالق شرق الأناضول.
 
بدورها ذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد” أن الهزة ضربت منطقة نورداغ التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، مشيرة إلى أن سكان ولايات غازي عنتاب وكهرمان مرعش وكلّس وعثمانية وهاتاي شعروا بها.
 

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