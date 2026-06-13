وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيريه الباكستاني والإيراني مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصالين هاتفيين منفصلين اليوم الجمعة، مع نظيريه الباكستاني محمد إسحاق دار، والإيراني عباس عراقجي، تطورات المفاوضات الإيرانية الأمريكية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.



وذكرت الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي أكد لنظيره الباكستاني أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق، معرباً عن التطلع لاغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي.



وأضافت: إن الوزير الإيراني أطلع نظيره المصري على آخر مستجدات المفاوضات الجارية، حيث جدد عبد العاطي تأكيد دعم مصر لكل الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق يسهم في خفض التصعيد، وإنهاء الحروب والأزمات في المنطقة، وبما يحقق مصالح جميع الأطراف ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.



وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أعربا خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم، عن ارتياحهما البالغ للتقدم الذي أحرزته المفاوضات، وإعلان الوساطة الباكستانية عن التوصل إلى النص النهائي لاتفاق السلام، كما عبرا عن تطلعهما لتوقيع الجانبين الأمريكي والإيراني على الاتفاق في القريب العاجل.

