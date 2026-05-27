شركة أمريكية تطور منبهاً ذكياً لتعزيز جودة النوم والحد من استخدام الهاتف ليلاً

واشنطن-سانا

طوّرت شركة أمريكية جهازاً منبهاً ذكياً جديداً يحمل اسم “Dreamie”، يهدف إلى مساعدة المستخدمين على التخلص من عادة استخدام الهاتف المحمول قبل النوم، وتحسين جودة النوم عبر نظام متكامل من الإضاءة والأصوات والمحتوى الصوتي.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “TechCrunch” التقني أول أمس، صُمم الجهاز ليكون بديلاً عملياً للهاتف داخل غرفة النوم، حيث يتيح إنشاء روتين نوم متكامل يبدأ بوضع الاسترخاء الذي يشغّل أصواتاً هادئة وإضاءة دافئة، مروراً بوضع “إخفاء الضوضاء” الذي يوفر أصواتاً طبيعية مستمرة طوال الليل، وصولاً إلى إضاءة تحاكي شروق الشمس عند الاستيقاظ.

ويتميز الجهاز الذي صممته شركة “Ambient” المتخصصة في تطوير أجهزة تحسين النوم، بقدرته على تشغيل البودكاست والكتب الصوتية مباشرة عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الهاتف، إضافة إلى خاصية “العودة إلى النوم” التي تسمح بتشغيل محتوى صوتي أو تمارين تنفس عند الاستيقاظ ليلاً، مع إمكانية استخدام سماعات بلوتوث لتفادي إزعاج الآخرين.

ويعتمد “Dreamie” على واجهة استخدام مبسطة شبيهة بالمنبهات التقليدية، مع دعم الاتصال عبر شبكة “Wi-Fi”، كما يتيح للمستخدم اختيار المحتوى مسبقاً بما يحد من استخدام الهاتف خلال فترات الليل.

وتسعى العديد من الشركات التقنية إلى تطوير حلول تساعد في تقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية خلال فترات النوم، بما يسهم في تحسين جودة الراحة، وتعزيز أنماط نوم أكثر صحة وهدوءاً.