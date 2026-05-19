اضطرابات النوم ترتبط بزيادة خطر الزهايمر والسكري وأمراض القلب

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة، أن النوم لا يُعد مجرد فترة راحة، بل عملية حيوية معقدة تؤدي دوراً أساسياً في دعم وظائف الدماغ، والقلب، والجهاز المناعي، والتمثيل الغذائي، فيما قد ترتبط اضطرابات النوم المزمنة بزيادة خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل الزهايمر، والسكري، وأمراض القلب، والاكتئاب.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)، أن الحرمان من النوم حتى ليلة واحدة قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات بروتين “بيتا أميلويد” داخل الدماغ، وهو البروتين المرتبط بتكوّن اللويحات العصبية المميزة لمرض الزهايمر، مشيرةً إلى أن الدراسة أُجريت من قبل باحثين في National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism التابع لـNational Institutes of Health (NIH).

وبيّنت الدراسة أن فريق البحث استخدم تقنيات تصوير دماغي، وتحاليل مخبرية لمتابعة مستويات بروتين “بيتا أميلويد” لدى مشاركين تعرضوا لليلة واحدة من الحرمان من النوم، حيث أظهرت النتائج ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات هذا البروتين مقارنة بحالات النوم الطبيعي.

وأظهرت النتائج أن اضطرابات النوم المزمنة، مثل الأرق وانقطاع التنفس أثناء النوم ترتبط بتراكم تدريجي لهذا البروتين، ما قد يسهم في تراجع الوظائف الإدراكية، وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر على المدى الطويل.

وتعد جودة النوم ومدته عاملاً أساسياً في الحفاظ على صحة الدماغ والجسم، ما يعزز أهمية التعامل مع اضطرابات النوم كقضية صحية لا تقل خطورة عن بقية العوامل المرتبطة بنمط الحياة.