ابتكار بريطاني يحوّل الصبار إلى ألياف مستدامة بديلة لمواد البناء التقليدية

لندن-سانا

تمكّن باحثون بريطانيون في مجال الهندسة الميكانيكية من تطوير تقنية مبتكرة لتحويل مخلفات نبات الصبار الشوكي إلى ألياف منخفضة الانبعاثات الكربونية، يمكن استخدامها في إنتاج مواد بناء خفيفة ومتينة، لتشكل بديلاً مستداماً عن الألياف التقليدية عالية الاستهلاك للطاقة.

ووفقاً لما أورده موقع “Earth.com” المتخصص في العلوم والبيئة أول أمس، فإن الابتكار تم تطويره في جامعة باث البريطانية، ويعتمد على استخلاص الشبكة الطبيعية للألياف الموجودة داخل ألواح الصبار، والتي تتميز ببنية هندسية تشبه “خلية النحل”، حيث نجح الباحثون في الحفاظ على هذه البنية لتعزيز قوة المواد المركبة الناتجة.

وأظهرت النتائج أن الألياف المستخرجة من نباتات الصبار الأكبر سناً تمتاز بكفاءة أعلى، وعند دمجها مع البلاستيك أو الراتنجات الحيوية تنتج مواد خفيفة الوزن ومتينة، يمكن استخدامها في تطبيقات البناء غير الإنشائية مثل ألواح الجدران، والكسوة، ومكونات السيارات الداخلية.

يُشار إلى أن نبات الصبار ينمو بكثافة في المناطق الجافة التي يُتوقع توسعها مع التغير المناخي، ما يجعل هذا الابتكار حلاً مزدوج الفائدة، إذ يحول المخلفات الزراعية إلى مورد اقتصادي، ويدعم التحول نحو مواد بناء صديقة للبيئة دون الحاجة إلى موارد مائية أو مساحات زراعية إضافية.