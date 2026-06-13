الأسهم الأمريكية تصعد بفضل آمال التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران

واشنطن-سانا

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع، اليوم الجمعة، مع تعلق المستثمرين بأمل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وقفزة سهم شركة سبيس إكس مع أول تداول له.

وذكرت رويترز أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ارتفع بمقدار 36.30 نقطة أو ما يعادل 0.51 بالمئة، ليغلق عند 7431.83 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 77.77 نقطة أو 0.30 بالمئة ليصل إلى 25887.43.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 353.42 نقطة أو 0.71 بالمئة إلى 51208.20 نقطة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أعلن في وقت سابق اليوم أنه تم الاتفاق على النص النهائي لمذكرة التفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني.