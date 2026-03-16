دراسات علمية تشير إلى دور الرمان في دعم علاج نقص الحديد

واشنطن-سانا

أكد موقع PubMed التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، أن الرمان قد يسهم في دعم علاج نقص الحديد في الجسم، بفضل احتوائه على عناصر غذائية، ومركبات حيوية تساعد على تعزيز صحة الدم، وتحسين امتصاص هذا المعدن الأساسي.

وبحسب الموقع، يحتوي الرمان على كمية معتدلة من الحديد، إضافة إلى نسبة جيدة من فيتامين C الذي يساعد على تحسين امتصاص الحديد داخل الجسم، ما يجعله عنصراً غذائياً مفيداً ضمن النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من نقص هذا المعدن المرتبط بفقر الدم والتعب، وضعف التركيز.

وأشار الموقع إلى أن تناول الرمان أو منتجاته مثل دبس الرمان، قد يسهم في تحسين بعض مؤشرات الدم المرتبطة بفقر الدم، مثل مستويات الهيموغلوبين والحديد والفريتين، وهي مؤشرات يعتمد عليها الأطباء لتقييم تحسن حالات الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد.

كما يحتوي الرمان على مركبات مضادة للأكسدة، مثل البوليفينولات والأنثوسيانين، التي قد تساعد في تقليل الالتهابات، ودعم صحة الأوعية الدموية، وتحسين وظائف خلايا الدم، إضافة إلى تعزيز صحة الأمعاء، ما يسهم في زيادة كفاءة امتصاص المعادن في الجسم.

وموقع PubMed هو قاعدة بيانات علمية متخصصة في الأبحاث الطبية والبيولوجية، تشرف عليها المكتبة الوطنية للطب (NLM) التابعة للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة (NIH)، ويتيح الموقع الوصول إلى ملايين الدراسات والمقالات العلمية المنشورة في المجلات الطبية العالمية، ويعد من أبرز المصادر الموثوقة التي يعتمد عليها الباحثون والأطباء للاطلاع على أحدث الأبحاث في مجالات الطب والعلوم الحيوية.