الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي اعتيادي في معظم المناطق

9999 5 الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي اعتيادي في معظم المناطق

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في معظم المناطق.‏

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون نهار اليوم الإثنين، صيفياً اعتيادياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض ‏السحب فوق المنطقة الساحلية، فيما يكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.‏

ويكون الجو ليلاً لطيفاً بصورة عامة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في المناطق الغربية.‏

أما الرياح، فتكون غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة ‏والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المناطق الوسطى والشرقية، فيما يكون البحر خفيف ‏ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎

دمشق20/35‏
ريف دمشق-القلمون14/29‏
القنيطرة19/29‏
درعا21/33‏
السويداء17/31‏
حمص21/34‏
حماة21/37‏
اللاذقية26/31‏
طرطوس25/32‏
حلب22/37‏
إدلب22/34‏
دير الزور26/40‏
الرقة25/38‏
الحسكة28/39‏
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