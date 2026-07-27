الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي اعتيادي في معظم المناطق

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في معظم المناطق.‏

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون نهار اليوم الإثنين، صيفياً اعتيادياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض ‏السحب فوق المنطقة الساحلية، فيما يكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.‏

ويكون الجو ليلاً لطيفاً بصورة عامة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في المناطق الغربية.‏

أما الرياح، فتكون غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة ‏والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المناطق الوسطى والشرقية، فيما يكون البحر خفيف ‏ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية‎:‎