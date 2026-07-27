الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي اعتيادي في معظم المناطق

دمشق-سانا
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة في معظم المناطق.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو يكون نهار اليوم الإثنين، صيفياً اعتيادياً وصحواً بشكل عام، مع ظهور بعض السحب فوق المنطقة الساحلية، فيما يكون سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.
ويكون الجو ليلاً لطيفاً بصورة عامة، مع ارتفاع نسبة الرطوبة في المناطق الغربية.
أما الرياح، فتكون غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة، ولا سيما في المناطق الوسطى والشرقية، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|20/35
|ريف دمشق-القلمون
|14/29
|القنيطرة
|19/29
|درعا
|21/33
|السويداء
|17/31
|حمص
|21/34
|حماة
|21/37
|اللاذقية
|26/31
|طرطوس
|25/32
|حلب
|22/37
|إدلب
|22/34
|دير الزور
|26/40
|الرقة
|25/38
|الحسكة
|28/39