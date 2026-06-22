سيدة مسنة تتسبب بلقطة طريفة لرادار سرعة وتمنع مخالفة مرورية في ألمانيا

برلين-سانا

أظهرت صورة التقطتها كاميرا رادار رصد السرعة في مدينة أويسكيرشن بولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية لقطة غير مألوفة لسيدة مسنة كانت تعبر الطريق مستخدمة مشاية كبار السن، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً بسبب طرافته.

ووفقاً لما نقله موقع دوتشيه فيليه الألماني (DW) اليوم الإثنين، فقد بدت السيدة في الصورة وكأنها تتحرك بسرعة 42 كيلومتراً في الساعة داخل منطقة محددة السرعة بـ 30 كيلومتراً في الساعة، ما أثار استغراباً في البداية قبل أن يتضح لاحقاً سبب اللقطة.

وأوضحت الشرطة المحلية في مدينة أويسكيرشن أن المخالفة المرورية لم تكن بسبب السيدة المسنة، بل نتيجة مرور مركبة كانت تسير بسرعة زائدة في اللحظة نفسها، إلا أن المشاية “جهاز طبي يُستخدم لمساعدة كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في المشي”، التي كانت تستخدمها السيدة حجبت لوحة تسجيل السيارة أثناء التقاط الصورة، ما حال دون توثيق المخالفة بشكل صحيح.

وبيّنت المصادر أن السائق تمكن من تجنب الغرامة بسبب هذا التداخل غير المقصود، في حين علّقت الشرطة على الحادثة بأسلوب طريف، واصفة الصورة بأنها من “اللقطات غير المعتادة” في عمليات رصد السرعة.

ورغم الطابع الطريف للواقعة، شددت الشرطة الألمانية على أهمية الالتزام بحدود السرعة في المناطق السكنية، مؤكدةً أن التقيد بالقوانين المرورية يسهم في تعزيز السلامة العامة وتقليل مخاطر الحوادث، ولا سيما في المناطق المأهولة.