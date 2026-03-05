صورة لمرجان في إندونيسيا تفوز بجائزة مصور العام للتصوير عن قرب

جاكرتا-سانا

فازت صورة لمرجان التُقطت في مياه مضيق ليمبيه بإندونيسيا بجائزة مصور العام للتصوير عن قرب لعام 2026، بعد أن وثّق المصور الأسترالي روس غادجن مشهداً فريداً داخل الشعاب المرجانية بدا وكأنه مجرة متلألئة.

وذكرت شبكة CNN أن غادجن التقط الصورة خلال رحلة غوص، مستخدماً عدسة واسعة مخصصة للتصوير القريب، ما أتاح له تصوير زوايا داخل تفرعات المرجان، وإضاءة المشهد من الخلف بوميض الكاميرا لإبراز تفاصيله الدقيقة.

وأظهرت الصورة تنوعاً أحيائياً لافتاً داخل المرجان، حيث بدت الكائنات البحرية الصغيرة التي تعيش فيه، مثل الأسماك والقشريات والرخويات، ضمن مشهد يشبه لوحة تجريدية بألوان زاهية.

وأشار غادجن، الذي يمارس الغوص منذ عقود، إلى أن هدف الصورة لفت الانتباه إلى الجمال الكامن في الكائنات البحرية المألوفة، مؤكداً أن الطبيعة تخفي تفاصيل مدهشة حتى في أبسط مظاهرها، رغم أن هذا النوع من المرجان شائع في الشعاب المرجانية بالمحيطين الهندي والهادئ.

ومسابقة مصور العام للتصوير عن قرب (Close-up Photographer of the Year)، هي مسابقة دولية سنوية للتصوير القريب والماكرو، تهدف إلى إبراز التفاصيل الدقيقة في الطبيعة والكائنات الحية والمواد المختلفة، يشارك فيها مصورون من أنحاء العالم، وتقيّم الصور لجنة تحكيم متخصصة، وتُمنح الجائزة للأعمال التي تكشف جوانب جمالية خفية لا تُرى عادة بالعين المجردة.