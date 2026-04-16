“أونور” تختبر هاتفاً ببطارية بسعة 11 ألف مللي أمبير

بكين-سانا

تعمل شركة “أونور” الصينية المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، على اختبار بطارية ضخمة بسعة تصل إلى 11 ألف مللي أمبير/ساعة ضمن هاتف ذكي جديد قيد التطوير، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز قدرات التحمل وزيادة عمر تشغيل الأجهزة المحمولة إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقاً لما نشره موقع “Android Headlines” التقني اليوم الخميس، فإن البطارية الجديدة تأتي بسعة اسمية تبلغ نحو 10,690 مللي أمبير، فيما تصل السعة النموذجية إلى 11,000 مللي أمبير، ما يجعلها من بين أكبر البطاريات المطروحة في الهواتف الذكية حتى الآن، وفق ما أوردته التسريبات.

وتشير المعلومات المتداولة، إلى أن الهاتف المرتقب قد ينتمي إلى الجيل الجديد من سلسلة “HONOR Power”، التي ركزت الشركة من خلالها على تقديم أجهزة ببطاريات ضخمة، بعد طرح نماذج سابقة بسعات قاربت 10 آلاف مللي أمبير.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لاستراتيجية “أونور” في تطوير هواتف تركز على الأداء طويل الأمد، مع توقعات بإمكانية الكشف عن الجهاز الجديد خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد المنافسة بين الشركات على تقديم حلول أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.