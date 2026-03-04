دراسة أمريكية تكشف دور البكتيريا في تكوّن حصوات الكلى

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن حصوات الكلى، ولا سيما تلك المكوّنة من أوكسالات الكالسيوم الأكثر شيوعاً، قد تحتوي على بكتيريا حية ضمن بنيتها، ما يشير إلى دور محتمل للكائنات الدقيقة في تشكّلها، خلافاً للاعتقاد التقليدي الذي يربطها بالترسبات المعدنية فقط.

وذكر موقع ScienceAlert العلمي أن الدراسة المنشورة في دورية PNAS (وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة) استخدمت تقنيات متقدمة في المجهر الإلكتروني والفلوري، حيث تمكن الباحثون من رصد بكتيريا وأغشية حيوية مدمجة داخل طبقات البلورات وليس على سطحها فقط.

وأوضح الباحثون أن هذه البكتيريا قد تسهم في بدء عملية التبلور، قبل أن تُحتجز داخل بنية الحصوة المتنامية، ما قد يفسر العلاقة بين التهابات المسالك البولية المتكررة وتكرار الإصابة بحصوات الكلى.

وأشار الفريق البحثي إلى أن هذه النتائج قد تمهد لتطوير علاجات تستهدف البيئة الميكروبية داخل الحصوات، مع التأكيد على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات لفهم التفاعل بين البكتيريا وبلورات الكالسيوم بشكل أدق.

يذكر أن حصوات الكلى تعد من الحالات الشائعة عالمياً وتسبب آلاماً شديدة ومضاعفات صحية محتملة.