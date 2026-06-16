‏”ريستاد إنرجي” للاستشارات: إعادة فتح مضيق “هرمز” تحول مفصلي ‏في سوق الطاقة العالمي

باريس-سانا‏

اعتبر كبير الاقتصاديين في شركة “ريستاد إنرجي” للاستشارات كلاوديو ‏غاليمبرتي، أن إعادة فتح مضيق هرمز، في أعقاب الاتفاق بين الولايات ‏المتحدة وإيران، تمثل أحد أبرز التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي، ‏نظراً لما تحمله من انعكاسات مباشرة على أسواق النفط واستقرار الإمدادات‎.‎

ووفق وكالة “فرانس برس”، أوضح غاليمبرتي، أن المضيق الذي يمر عبره ‏نحو خُمس تجارة النفط العالمية كان خلال الفترة الماضية مؤشراً حساساً ‏على مستوى المخاطر في أمن الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل ‏هذا الممر الحيوي ستؤدي إلى تراجع تدريجي في علاوة المخاطر المضافة ‏إلى أسعار النفط، دون أن ينعكس ذلك بشكل فوري على استقرار كامل في ‏السوق‎.‎

وفي سياق متصل، تشير تقديرات خبراء في قطاع الطاقة إلى أن عودة ‏السوق إلى وضعها الطبيعي ستحتاج إلى فترة زمنية، مع ضرورة إعادة ‏تنظيم سلاسل التوريد واستعادة بعض القدرات الإنتاجية في مناطق متأثرة، ‏إضافة إلى ترقب المستثمرين لمدى استدامة الاتفاق السياسي‎.‎

ووفق تقديرات قطاع الطاقة، فإن الأزمة الأخيرة أبرزت حجم التحديات ‏اللوجستية والتأمينية المرتبطة بتجارة النفط عبر المضيق، ما يدفع الشركات ‏إلى تعزيز قدرات التخزين وتطوير خطوط الأنابيب وتنويع مسارات ‏التصدير، في إطار جهود تقليل المخاطر الجيوسياسية‎.‎

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن مضيق هرمز بات ‏مفتوحاً، ‏وأن ‏الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران‎.‎