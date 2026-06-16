‏”ريستاد إنرجي” للاستشارات: إعادة فتح مضيق “هرمز” تحول مفصلي ‏في سوق الطاقة العالمي

باريس-سانا
اعتبر كبير الاقتصاديين في شركة “ريستاد إنرجي” للاستشارات كلاوديو غاليمبرتي، أن إعادة فتح مضيق هرمز، في أعقاب الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، تمثل أحد أبرز التحولات الراهنة في الاقتصاد العالمي، نظراً لما تحمله من انعكاسات مباشرة على أسواق النفط واستقرار الإمدادات.
ووفق وكالة “فرانس برس”، أوضح غاليمبرتي، أن المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية كان خلال الفترة الماضية مؤشراً حساساً على مستوى المخاطر في أمن الطاقة العالمي، مشيراً إلى أن إعادة تشغيل هذا الممر الحيوي ستؤدي إلى تراجع تدريجي في علاوة المخاطر المضافة إلى أسعار النفط، دون أن ينعكس ذلك بشكل فوري على استقرار كامل في السوق.
وفي سياق متصل، تشير تقديرات خبراء في قطاع الطاقة إلى أن عودة السوق إلى وضعها الطبيعي ستحتاج إلى فترة زمنية، مع ضرورة إعادة تنظيم سلاسل التوريد واستعادة بعض القدرات الإنتاجية في مناطق متأثرة، إضافة إلى ترقب المستثمرين لمدى استدامة الاتفاق السياسي.
ووفق تقديرات قطاع الطاقة، فإن الأزمة الأخيرة أبرزت حجم التحديات اللوجستية والتأمينية المرتبطة بتجارة النفط عبر المضيق، ما يدفع الشركات إلى تعزيز قدرات التخزين وتطوير خطوط الأنابيب وتنويع مسارات التصدير، في إطار جهود تقليل المخاطر الجيوسياسية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن مضيق هرمز بات مفتوحاً، وأن الولايات المتحدة سترفع حصارها البحري عن إيران.