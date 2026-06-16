مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري ‏

دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان سراب غولر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا وألمانيا، وآفاق توسيع الشراكة، بما يدعم جهود التعافي والتنمية، ويعزز فرص الاستثمار.
وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الوزير برنية قدم شرحاً عن الإصلاحات المالية الجارية، داعياً الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الألمانية إلى استكشاف فرص الاستثمار والدخول إلى السوق السورية، والمساهمة في جهود التنمية، وإنشاء مركز لنقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في سوريا، بهدف تحديد الاحتياجات والفجوات التنموية، ودعم التعاون الفني والاستثماري، وتمهيد الطريق أمام شراكات مستقبلية.
وأكد برنية على حرص الحكومة السورية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير قطاع مالي نزيه وفقاً لأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، ودعم مسار التنمية والتعافي في سوريا.
وتطرق الجانبان إلى انفتاح سوريا على التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وما يتيحه ذلك من فرص لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين، إضافةً إلى بحث دور المؤسسات التنموية الألمانية في دعم مشاريع التعافي، وبناء القدرات، وتشجيع الاستثمار في السوق السورية.
وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار بحث، أمس الإثنين، مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان سراب غولر، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة.