مباحثات سورية ألمانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري ‏

دمشق-سانا ‏

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية ‏الألمانية وعضو البرلمان سراب غولر، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ‏والمالي بين سوريا وألمانيا، وآفاق توسيع الشراكة، بما يدعم جهود التعافي ‏والتنمية، ويعزز فرص الاستثمار.‏

وأوضحت وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الوزير ‏برنية قدم شرحاً عن الإصلاحات المالية الجارية، داعياً الشركات ‏والمؤسسات المالية والمصرفية الألمانية إلى استكشاف فرص الاستثمار ‏والدخول إلى السوق السورية، والمساهمة في جهود التنمية، وإنشاء مركز لنقل ‏المعرفة والخبرات وبناء القدرات في سوريا، بهدف تحديد الاحتياجات ‏والفجوات التنموية، ودعم التعاون الفني والاستثماري، وتمهيد الطريق أمام ‏شراكات مستقبلية.‏

وأكد برنية على حرص الحكومة السورية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ‏وتطوير قطاع مالي نزيه وفقاً لأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون مع ‏الشركاء الدوليين، بما يسهم في استقطاب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات ‏الاقتصادية، ودعم مسار التنمية والتعافي في سوريا.‏

وتطرق الجانبان إلى انفتاح سوريا على التعاون مع المؤسسات المالية ‏الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وما يتيحه ذلك من ‏فرص لتعزيز التعاون مع الشركاء الأوروبيين، إضافةً إلى بحث دور ‏المؤسسات التنموية الألمانية في دعم مشاريع التعافي، وبناء القدرات، ‏وتشجيع الاستثمار في السوق السورية.‏

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار بحث، أمس الإثنين، ‏مع وزيرة ‏الدولة في وزارة الخارجية الألمانية وعضو البرلمان سراب ‏غولر، ‏سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير ‌‏التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المصالح ‏المتبادلة‎.‎